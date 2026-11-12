Μεσσαροπούλου για χωρισμό Ανδρομάχης -Λιβάνη: «Δεν υπήρχε το δέσιμο»

«Αν η Ανδρομάχη περιγράφει με τέτοιο τρόπο το τι πέρασε...»

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Τ. Μεσσαροπούλου για Ανδρομάχη - Λιβάνη: «Δεν υπήρχε το δέσιμο, η σχέση τους μετρούσε πολύ λίγα χρόνια»/ Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο χωρισμός της Ανδρομάχης από τον Γιώργο Λιβάνη ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου μέσω κοινής ανακοίνωσης.
  • Η απόφαση ήταν κοινή και προτεραιότητα παραμένει η ανατροφή του παιδιού τους.
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε ότι δεν υπήρχε δέσιμο μεταξύ τους λόγω της σύντομης σχέσης τους.
  • Η περίοδος μετά τη γέννηση του παιδιού μπορεί να είναι δύσκολη για τους γονείς.
  • Οι δύο καλλιτέχνες ζητούν διακριτικότητα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο χωρισμός της Ανδρομάχης από τον Γιώργο Λιβάνη και οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις των δύο τραγουδιστών για το τέλος του γάμου τους σχολιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή Happy Day.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που φαίνεται πως αντιμετώπισε το πρώην ζευγάρι, που έχει μάλιστα, αποκτήσει μαζί ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε πολύ μικρή ηλικία.

«Κάποιοι, δεν ξέρω αν ισχύει, το συνέδεσαν και με κυκλοφορία νέου τραγουδιού. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει για τα προσωπικά του. Νομίζω ο Γιώργος Λιβάνης κυκλοφορεί καινούργιο τραγούδι», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Στη συνέχεια, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες και πως δεν επιθυμεί να πάρει θέση για τον χωρισμό τους.

Ανδρομάχη μετά το διαζύγιο με τον Λιβάνη - Το πρώτο μήνυμα κι ο... τυφώνας!

«Δε θέλω να πάρω καμία θέση για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους. Εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και για τους δύο ανθρώπους. Θα επαναλάβω μόνο ότι στενοχωριέμαι που ένα παιδί ενός έτους… Το παιδί δεν μπορεί να έχει καταλάβει σε αυτή την ηλικία. Εννοείται δε θα δει τους δύο γονείς μαζί. Φαντάζομαι όμως ότι ήταν πάνω από τις δυνάμεις και των δύο. Αν η Ανδρομάχη περιγράφει με τέτοιο τρόπο το τι πέρασε, φαντάζομαι και η άλλη πλευρά.. θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι εύκολα», σχολίασε και πρόσθεσε: «Δεν υπήρχε το δέσιμο, η σχέση τους μετρούσε πολύ λίγα χρόνια. Ήταν δύο άνθρωποι που μόλις ειχαν πρωτογνωριστεί!».

Γιώργος Λιβάνης μετά τον χωρισμό: «Ας μιλήσουν τα τραγούδια»

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υπογράμμισε ότι η περίοδος μετά τη γέννηση ενός παιδιού μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική για μια γυναίκα, τονίζοντας πως δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνει κανείς την πραγματική αιτία μιας δύσκολης ψυχολογικής κατάστασης.

Ο χωρισμός των δύο καλλιτεχνών έγινε γνωστό την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, μέσω κοινής ανακοίνωσης που εκδόθηκε από τις πληρεξούσιες δικηγόρους τους. Στο κείμενο ξεκαθαρίζεται ότι η απόφαση ήταν κοινή κι ότι βασική προτεραιότητα παραμένει το παιδί τους.

Η κοινή ανακοίνωση για το διαζύγιο Ανδρομάχης και Γιώργου Λιβάνη

Η κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανέφερε: «Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα». 

ανδρομαχη

Ο Γιώργος Λιβάνης κι η Ανδρομάχη παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2025 /Φωτογραφία NDP Photo Agency
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ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
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