Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα

Η ημερομηνία επιστροφής των μαθητών στα θρανία

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LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
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LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τελευταία ημέρα μαθημάτων: 23 Δεκεμβρίου 2026.
  • Έναρξη χριστουγεννιάτικων διακοπών: 24 Δεκεμβρίου 2026.
  • Επιστροφή στα σχολεία: 8 Ιανουαρίου 2027.
  • Διακοπές για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια.
  • Η πρώτη εβδομάδα μαθημάτων μετά τις γιορτές ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου 2027.

Στις 23 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι για το 2026 και τα σχολεία θα κλείσουν για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να περάσουν χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί η επιστροφή στις αίθουσες. 

Νηστεία Χριστουγέννων 2026: Πότε ξεκινά και τι τρώμε

Συγκεκριμένα, οι χριστουγεννιάτικες διακοπές αρχίζουν την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Το διάστημα αυτό είναι κοινό για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας.

Οι ημερομηνίες καθορίζονται βάσει νόμου και είναι σταθερά οι ίδιες κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, ενώ για τα γυμνάσια και τα λύκεια εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση 102791/ΓΔ4/2024

Έτσι, οι μαθητές θα κάνουν μόλις μία μέρα μάθημα μετά την επιστροφή τους, την Παρασκευή 8/1 και αμέσως μετά έρχεται Σαββατοκύριακο. Η πρώτη ολόκληρη εβδομάδα μαθημάτων μετά τις γιορτές ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου 2027. 

Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα

Οι ημερομηνίες που πρέπει να θυμούνται μαθητές και γονείς είναι οι ακόλουθες:

  • Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 - Τελευταία ημέρα μαθημάτων
  • Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 - Έναρξη σχολικών διακοπών
  • Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 - Χριστούγεννα
  • Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027 - Πρωτοχρονιά
  • Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027 - Θεοφάνια
  • Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027 - Τελευταία ημέρα διακοπών
  • Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027 - Επιστροφή στα σχολεία

Το ίδιο χρονοδιάγραμμα ισχύει για όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

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