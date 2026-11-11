Πάτρα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένο βρέφος 4 μηνών

Ερευνάται πιθανή παραμέληση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέφος 4 μηνών μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.
  • Διακομίστηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και διασωληνώθηκε.
  • Οι Αρχές διερευνούν πιθανή παραμέληση από τους γονείς, χωρίς να έχουν βρεθεί σημάδια κακοποίησης.
  • Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες φροντίδας του βρέφους.
  • Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με συνεχιζόμενη έρευνα.

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε ένα βρέφος τεσσάρων μηνών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Λόγω της επιβαρυμένης κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την επείγουσα διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο. Εκεί το βρέφος διασωληνώθηκε και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο παραμέλησης του παιδιού από τους γονείς του, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news. Πάντως, προς το παρόν δε φαίνεται να έχουν εντοπιστεί εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε ευθύνη των γονέων.

Το προσωπικό του νοσοκομείου ενημέρωσε άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τις συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας του βρέφους πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με την έρευνα να συνεχίζεται. 

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