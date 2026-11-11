H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό

Τι αποκάλυψε για εκείνη τη βραδιά, το 2002

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H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη μοιράστηκε φωτογραφία από τον γάμο της το 2002 με τον Αντώνη Παπασταθόπουλο.
  • Στη φωτογραφία, η Κουτσελίνη είναι 32 ετών και ζυγίζει 49 κιλά.
  • Οι καλεσμένοι νόμιζαν ότι ο γαμπρός ήταν ο Μιχάλης Ροδόπουλος, με τον οποίο χόρευε όλο το βράδυ.
  • Ο σύζυγός της δεν χορεύει, με αποτέλεσμα να δέχεται συγχαρητήρια για την ίδια.
  • Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στα κολακευτικά σχόλια των συνεργατών της.

Με αφορμή τη στήλη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», βάσει της οποίας οι τηλεθεατές μπορούν να στέλνουν φωτογραφίες από τον γάμο τους, η Ζήνα Κουτσελίνη μοιράστηκε μια δική της φωτογραφία με το νυφικό της!

H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό

Το στιγμιότυπο είναι από την ημέρα του γάμου της με τον Αντώνη Παπασταθόπουλο, το 2002, με την παρουσιάστρια να έχει καστανά τα μαλλιά της. 

H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό

«Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα γιατί είναι ενδεικτική αυτή η φωτογραφία. Αυτή είμαι εγώ εν έτει 2002, 49 κιλά max.O γαμπρός δεν είναι πουθενά. Νόμιζαν όλοι οι καλεσμένοι ότι γαμπρός είναι ο Μιχάλης Ροδόπουλος που είναι δίπλα. Να πούμε γιατί διάλεξα αυτή, θα βρω και κάποια με τον άντρα μου, αλλά αυτή τη διάλεξα γιατί του έδιναν συγχαρητήρια όλο το βράδυ, γιατί όλο το βράδυ χόρευα μαζί του. Ο άντρας μου είναι γνωστό ότι δε χορεύει καθόλου. Οπότε χάθηκε όλη τη βραδιά εκεί κι όλο το βράδυ έρχονταν να συγχαρούν εμένα φεύγοντας και έδιναν και ένα χέρι στον σύζυγο», εξήγησε η Ζήνα Κουτσελίνη. 

H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό

Στα κολακευτικά σχόλια των συνεργατών της, η παρουσιάστρια ανέφερε πως στη φωτογραφία είναι σε ηλικία 32 ετών και πως το αστείο είναι πως οι περισσότερες φωτογραφίες από τον γάμο της είναι με τον φίλο και συνάδελφό της, δημοσιογράφο, Μιχάλη Ροδόπουλο, που χόρευαν μαζί στο γλέντι. 

 

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