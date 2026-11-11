Με αφορμή τη στήλη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», βάσει της οποίας οι τηλεθεατές μπορούν να στέλνουν φωτογραφίες από τον γάμο τους, η Ζήνα Κουτσελίνη μοιράστηκε μια δική της φωτογραφία με το νυφικό της!

Το στιγμιότυπο είναι από την ημέρα του γάμου της με τον Αντώνη Παπασταθόπουλο, το 2002, με την παρουσιάστρια να έχει καστανά τα μαλλιά της.

«Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα γιατί είναι ενδεικτική αυτή η φωτογραφία. Αυτή είμαι εγώ εν έτει 2002, 49 κιλά max.O γαμπρός δεν είναι πουθενά. Νόμιζαν όλοι οι καλεσμένοι ότι γαμπρός είναι ο Μιχάλης Ροδόπουλος που είναι δίπλα. Να πούμε γιατί διάλεξα αυτή, θα βρω και κάποια με τον άντρα μου, αλλά αυτή τη διάλεξα γιατί του έδιναν συγχαρητήρια όλο το βράδυ, γιατί όλο το βράδυ χόρευα μαζί του. Ο άντρας μου είναι γνωστό ότι δε χορεύει καθόλου. Οπότε χάθηκε όλη τη βραδιά εκεί κι όλο το βράδυ έρχονταν να συγχαρούν εμένα φεύγοντας και έδιναν και ένα χέρι στον σύζυγο», εξήγησε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Στα κολακευτικά σχόλια των συνεργατών της, η παρουσιάστρια ανέφερε πως στη φωτογραφία είναι σε ηλικία 32 ετών και πως το αστείο είναι πως οι περισσότερες φωτογραφίες από τον γάμο της είναι με τον φίλο και συνάδελφό της, δημοσιογράφο, Μιχάλη Ροδόπουλο, που χόρευαν μαζί στο γλέντι.