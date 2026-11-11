Η ημέρα είναι ιδιαίτερα τυχερή αστρολογικά για τέσσερα ζώδια, επισήμανε στο σημερινό Stars System η Άση Μπήλιου, αφού ολοκλήρωσε τις ημερήσιες προβλέψεις για την Τετάρτη 11/11.
Μπήλιου: Ημερήσιες προβλέψεις - Ο Ερμής σε ορθή πορεία την Παρασκευή 13/11!
Τα ζώδια που έχουν περισσότερη τύχη και εύνοια σήμερα είναι οι:
- Κριοί, κυρίως του α' και β' δεκαημέρου
- Ζυγοί, κυρίως του α' και β' δεκαημέρου
- Τοξότες
- Υδροχόοι
Αυτό αφορά σε όσους έχουν το ζώδιό τους ή τον ωροσκόπο τους σε κάποιο από τα τέσσερα ζώδια.
«Σήμερα κληρώνει γι' αυτούς η τύχη. Κοιτάξτε να αξιοποιήσετε τη μέρα σας», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.
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