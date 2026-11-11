Το τελευταίο, απαιτητικό concept στο GNTM 7 είχε στο επίκεντρο τον ρεαλισμό, την καθημερινότητα και την ωμή πραγματικότητα. Τα μοντέλα κλήθηκαν να αφήσουν πίσω τους τα περιττά στοιχεία και να αποδείξουν ότι στη μόδα, όπως άλλωστε στη ζωή, το πιο απλό είναι πάντα και το πιο ωραίο.

Μια δοκιμασία που αποδείχθηκε όσο απλή φαινόταν οπτικά, άλλο τόσο δύσκολη και σκληρή ήταν συναισθηματικά, απαιτώντας από τους διαγωνιζόμενους να συμπάσχουν απόλυτα με τον ήρωα της ιστορίας τους.

GNTM 7: Η Σταυρούλια κι ο Ακύλλας είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες

Στην τελική ευθεία για την κορυφή της εβδομάδας βρέθηκαν ο Ακύλλας και η Σταυρούλα, οι οποίοι κατάφεραν να δώσουν ψυχή στις εικόνες τους. Η Σταυρούλα, παρότι αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες κουβαλώντας το βάρος ενός ντεσαβαντάζ, κατόρθωσε να μετατρέψει μια αυθεντική προσωπική της ιστορία σε ένα εξαιρετικό φωτογραφικό concept, κερδίζοντας μια θέση στην τελική δυάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Ακύλλας επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά τη βαθιά αντίληψη που διαθέτει για το τι σημαίνει να είσαι μοντέλο μέσα σε ένα concept, καθώς με απόλυτη ψυχραιμία από το πρώτο λεπτό έφερε εις πέρας μια δυναμική κι ολόσωστη λήψη.

GNTM 7: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε την καλύτερη φωτογραφία!

Παρά την τεράστια προσπάθεια και την αξιέπαινη πορεία της Σταυρούλας κάτω από αντίξοες συνθήκες, όπως ανακοίνωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η κριτική επιτροπή κατέληξε στην απόφαση να δώσει την καλύτερη φωτογραφία στον Ακύλλα. «Εκείνη τη φωτογραφία που μας μετέφερε κατευθείαν το συναίσθημα, μας έκλεψε την καρδιά και μας έβαλε μέσα στο concept κι εμάς τους ίδιους, σαν να ήμασταν εκεί παρόντες τη στιγμή. Αυτή η φωτογραφία είναι... του Ακύλλα!», ανακοίνωσε.

GNTM 7: Ο Ακύλλας κέρδισε ξανά την καλύτερα φωτογραφία της δοκιμασίας

Η εικόνα του κατάφερε να μεταδώσει άμεσα το συναίσθημα, να κλέψει την καρδιά των κριτών και να τους κάνει να νιώσουν σαν να βρίσκονται εκεί παρόντες. Με αυτή τη νίκη, το μοντέλο προσθέτει ακόμη μία τεράστια επιτυχία στο ενεργητικό του, κερδίζοντας την καλύτερη φωτογραφία, την πολυπόθητη ασυλία για το επόμενο πλατό και το χρηματικό έπαθλο των 1000 ευρώ, προκαλώντας μάλιστα τα πειράγματα των συμπαικτών του για το πόσο έχει πλουτίσει μέσα στο παιχνίδι.

GNTM 7: Ο Ακύλλας σκίζει σε κάθε φωτογραφική δοκιμασία!

Παρά το γεγονός ότι η πρωτιά έφυγε ξανά μέσα από τα χέρια της, η Σταυρούλα κρατάει τα θετικά και κοιτάζει το μέλλον με τεράστια αισιοδοξία κι ανανεωμένη αυτοπεποίθηση.

GNTM 7: Η Σταυρούλα βρέθηκε και πάλι στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό

Δηλώνοντας αποφασισμένη να μην τα παρατήσει τώρα που πήρε τα πάνω της, αποδεικνύει ότι το ταξίδι της στο GNTM μόλις έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η δική της σειρά για την πρωτιά δεν αργεί.

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