GNTM 7: Ο παίκτης που κέρδισε και πάλι την καλύτερη φωτογραφία!

Ανάμεσα στη Σταυρούλα και τον Ακύλλα ο μεγάλος νικητής της δοκιμασίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.26 , 00:41 GNTM: Χρήστος ή Φωτεινή; Η δύσκολη απόφαση των κριτών
11.11.26 , 00:35 GNTM 7: Ο παίκτης που κέρδισε και πάλι την καλύτερη φωτογραφία!
11.11.26 , 00:05 GNTM 7: Η φωτογραφία της Φωτεινής δεν πείθει τους κριτές!
11.11.26 , 00:00 GNTM 7: Η αντιπαράθεση του Χρήστου με τους κριτές!
10.11.26 , 23:20 GNTM: Η Άννα ζήτησε συγγνώμη - «Χαίρομαι που τα έβγαλα από μέσα μου»
10.11.26 , 23:00 Ναταλία Γερμανού: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή
10.11.26 , 22:50 GNTM: Η Άννα τα θαλάσσωσε στη φωτογράφιση - «Είναι όλο λάθος!»
10.11.26 , 22:40 Πηγές ΥΠΕΞ: «Άνευ σημασίας η τουρκική NAVTEX για το Abeille Marengo»
10.11.26 , 22:26 Μελίνα Ασλανίδου: Αλλαγή καριέρας για την τραγουδίστρια - Τι συνέβη;
10.11.26 , 22:24 Κουμουνδούρου: Βίντεο Από Σύλληψη Ατόμου Για Κλεμμένο Χαλκό
10.11.26 , 22:12 Βουλγαρία: «Τα γυαλιά έπεφταν βροχή» - Πώς έγιναν οι καραμπόλες 86 οχημάτων
10.11.26 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 10/11: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
10.11.26 , 22:10 GNTM: Τα ντισαβαντάζ «γονάτισαν» τη Σταυρούλα - «Είσαι διαβολική τελικά»
10.11.26 , 21:50 GNTM 7: Ο Ακύλλας γίνεται... μπαμπάς στη φωτογράφιση με τη μικρή Μελίνα
10.11.26 , 21:41 Παράνομη NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για το Abeille Marengo!
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Μελίνα Ασλανίδου: Αλλαγή καριέρας για την τραγουδίστρια - Τι συνέβη;
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Πώς προετοιμάζονται οι χώρες στην Ευρώπη
Τσιρίλο για Ασημακοπούλου: «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, εφιαλτικό!»
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Οι ευχές Λασκαράκη στην Εύα: «Το γέλιο σου παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian Street Look στο κέντρο της Αθήνας
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Ναταλία Γερμανού: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή
Το σπάνιο βίντεο του Τσιμιτσέλη με την κόρη του που μας συγκίνησε
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αποδείξουν την απλότητα στη μόδα μέσω ενός απαιτητικού concept.
  • Ο Ακύλλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας, εντυπωσιάζοντας την κριτική επιτροπή με την απόδοσή του.
  • Η Σταυρούλα, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να φτάσει στη τελική δυάδα με μια προσωπική ιστορία.
  • Ο Ακύλλας κέρδισε επίσης ασυλία και χρηματικό έπαθλο 1000 ευρώ.
  • Η Σταυρούλα παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της στο GNTM, δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει.

Το τελευταίο, απαιτητικό concept στο GNTM 7 είχε στο επίκεντρο τον ρεαλισμό, την καθημερινότητα και την ωμή πραγματικότητα. Τα μοντέλα κλήθηκαν να αφήσουν πίσω τους τα περιττά στοιχεία και να αποδείξουν ότι στη μόδα, όπως άλλωστε στη ζωή, το πιο απλό είναι πάντα και το πιο ωραίο.

GNTM 7: Ο παίκτης που κέρδισε και πάλι την καλύτερη φωτογραφία!

Μια δοκιμασία που αποδείχθηκε όσο απλή φαινόταν οπτικά, άλλο τόσο δύσκολη και σκληρή ήταν συναισθηματικά, απαιτώντας από τους διαγωνιζόμενους να συμπάσχουν απόλυτα με τον ήρωα της ιστορίας τους. 

GNTM: Τα ντισαβαντάζ «γονάτισαν» τη Σταυρούλα - «Είσαι διαβολική τελικά»

GNTM 7: Η Σταυρούλια κι ο Ακύλλας είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες

GNTM 7: Η Σταυρούλια κι ο Ακύλλας είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες

Στην τελική ευθεία για την κορυφή της εβδομάδας βρέθηκαν ο Ακύλλας και η Σταυρούλα, οι οποίοι κατάφεραν να δώσουν ψυχή στις εικόνες τους. Η Σταυρούλα, παρότι αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες κουβαλώντας το βάρος ενός ντεσαβαντάζ, κατόρθωσε να μετατρέψει μια αυθεντική προσωπική της ιστορία σε ένα εξαιρετικό φωτογραφικό concept, κερδίζοντας μια θέση στην τελική δυάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Ακύλλας επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά τη βαθιά αντίληψη που διαθέτει για το τι σημαίνει να είσαι μοντέλο μέσα σε ένα concept, καθώς με απόλυτη ψυχραιμία από το πρώτο λεπτό έφερε εις πέρας μια δυναμική κι ολόσωστη λήψη. 

GNTM: Η Άννα τα θαλάσσωσε στη φωτογράφιση - «Είναι όλο λάθος!»

GNTM 7: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε την καλύτερη φωτογραφία!

GNTM 7: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε την καλύτερη φωτογραφία!

Παρά την τεράστια προσπάθεια και την αξιέπαινη πορεία της Σταυρούλας κάτω από αντίξοες συνθήκες, όπως ανακοίνωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η κριτική επιτροπή κατέληξε στην απόφαση να δώσει την καλύτερη φωτογραφία στον Ακύλλα. «Εκείνη τη φωτογραφία που μας μετέφερε κατευθείαν το συναίσθημα, μας έκλεψε την καρδιά και μας έβαλε μέσα στο concept κι εμάς τους ίδιους, σαν να ήμασταν εκεί παρόντες τη στιγμή. Αυτή η φωτογραφία είναι... του Ακύλλα!», ανακοίνωσε.

GNTM 7: Ο Ακύλλας κέρδισε ξανά την καλύτερα φωτογραφία της δοκιμασίας

GNTM 7: Ο Ακύλλας κέρδισε ξανά την καλύτερα φωτογραφία της δοκιμασίας

Η εικόνα του κατάφερε να μεταδώσει άμεσα το συναίσθημα, να κλέψει την καρδιά των κριτών και να τους κάνει να νιώσουν σαν να βρίσκονται εκεί παρόντες. Με αυτή τη νίκη, το μοντέλο προσθέτει ακόμη μία τεράστια επιτυχία στο ενεργητικό του, κερδίζοντας την καλύτερη φωτογραφία, την πολυπόθητη ασυλία για το επόμενο πλατό και το χρηματικό έπαθλο των 1000 ευρώ, προκαλώντας μάλιστα τα πειράγματα των συμπαικτών του για το πόσο έχει πλουτίσει μέσα στο παιχνίδι.

GNTM: «Cool mommies and daddies!» - Το νέο concept & οι επιλογές της Άννας

GNTM 7: Ο Ακύλλας σκίζει σε κάθε φωτογραφική δοκιμασία!

GNTM 7: Ο Ακύλλας σκίζει σε κάθε φωτογραφική δοκιμασία!

Παρά το γεγονός ότι η πρωτιά έφυγε ξανά μέσα από τα χέρια της, η Σταυρούλα κρατάει τα θετικά και κοιτάζει το μέλλον με τεράστια αισιοδοξία κι ανανεωμένη αυτοπεποίθηση. 

GNTM 7: Ο Ακύλλας γίνεται... μπαμπάς στη φωτογράφιση με τη μικρή Μελίνα

GNTM 7: Η Σταυρούλα βρέθηκε και πάλι στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό

GNTM 7: Η Σταυρούλα βρέθηκε και πάλι στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό

Δηλώνοντας αποφασισμένη να μην τα παρατήσει τώρα που πήρε τα πάνω της, αποδεικνύει ότι το ταξίδι της στο GNTM μόλις έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η δική της σειρά για την πρωτιά δεν αργεί.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 7
 |
GNTM
 |
GNTM ΑΚΥΛΛΑΣ
 |
GNTM ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Χ.
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM: Η Φωτεινή Έμεινε Εκτός Διαγωνισμού
Media
GNTM: Χρήστος ή Φωτεινή; Η δύσκολη απόφαση των κριτών
GNTM: Το Κακό Σετ Της Άννας & Τα Φιλιά Του Ακύλλα
Media
GNTM: Η Άννα τα θαλάσσωσε στη φωτογράφιση - «Είναι όλο λάθος!»
GNTM: Η Άννα Έριξε Στα Πατώματα Την Σταυρούλα
Media
GNTM: Τα ντισαβαντάζ «γονάτισαν» τη Σταυρούλα - «Είσαι διαβολική τελικά»
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος έλυσε τον γρίφο όταν ήταν πια αργά!
Cash or Trash: H Xριστίνα Κατάφερε Να Αγγίξει 4ψηφιο Deal;
Media
Cash or Trash: Κατάφερε η Χριστίνα να αγγίξει το τετραψήφιο deal;
GNTM Trailer 10/11/2026
Media
GNTM: Τα μοντέλα σε ρόλο γονέα που κάνει multitasking
Λιάγκας: «Έχω αυτή την κοινωνική αναπηρία»
Media
Λιάγκας: «Έχω αυτή την κοινωνική αναπηρία, πάθαινα και κρίσεις πανικού»
Cash or Trash: H Δημοπρασία Που «Πάγωσε»
Media
CASH OR TRASH: Μια δημοπρασία παγώνει από την απρόσμενη σιωπή του Παγώνη
GNTM 7: Τι Είπε Η Σταυρούλα Μ Για Την Αποχώρησή Της
Media
H Σταυρούλα εξηγεί γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top