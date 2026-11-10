Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τι είπε πρόσφατα στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για τη μόδα, το GNTM και τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη

Μαθήματα «γαλλικής κομψότητας» παρέδωσε με το street style της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM απαθανατίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, με effortless chic look και η φθινοπωρινή της εμφάνιση μας άρεσε πολύ.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε διαχρονικά κομμάτια όπως το καρό σακάκι και basic ρούχα όπως το τζιν, δημιουργώντας ένα ανεπιτήδευτο, κομψό και ταυτόχρονα άνετο look. Η «ανεπιτήδευτη κομψότητα» είναι χαρακτηριστικό στοιχείο στις εμφανίσεις των Γαλλίδων.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP

Ειδικότερα, για πανωφόρι είχε σταυρωτό oversized blazer, με κλασσικό καρό μοτίβο σε γκρι και γήινους τόνους, το οποίο διέθετε μαύρα κουμπιά. Από μέσα φορούσε ένα απλό λευκό t- shirt και από κάτω, τζιν παντελόνι σε μεσαία μπλε απόχρωση με ελαφρώς flare γραμμή.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP

Συνδύασε το look της με μαύρα δερμάτινα loafers, τα οποία ενίσχυσαν τον chic χαρακτήρα του outfit. Κρατούσε επίσης μια μαύρη καπιτονέ handbag τσάντα με σούρες και χρυσή αλυσίδα.