Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με Parisian Street Look στο κέντρο της Αθήνας

Πώς συνδύασε διαχρονικά με basic κομμάτια για στιλάτη φθινοπωρινή εμφάνιση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσίασε ένα Parisian street style στο κέντρο της Αθήνας.
  • Επέλεξε διαχρονικά κομμάτια όπως καρό σακάκι και τζιν για ένα chic και άνετο look.
  • Φ wore oversized blazer με καρό μοτίβο σε γκρι και γήινους τόνους.
  • Συνδύασε το outfit της με μαύρα δερμάτινα loafers και καπιτονέ handbag.
  • Η εμφάνιση της αναδεικνύει την «ανεπιτήδευτη κομψότητα» που χαρακτηρίζει τις Γαλλίδες.

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε διαχρονικά κομμάτια όπως το καρό σακάκι και basic ρούχα όπως το τζιν, δημιουργώντας ένα ανεπιτήδευτο, κομψό και ταυτόχρονα άνετο look. Η «ανεπιτήδευτη κομψότητα» είναι χαρακτηριστικό στοιχείο στις εμφανίσεις των Γαλλίδων.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP

Ειδικότερα, για πανωφόρι είχε σταυρωτό oversized blazer, με κλασσικό καρό μοτίβο σε γκρι και γήινους τόνους, το οποίο διέθετε μαύρα κουμπιά. Από μέσα φορούσε ένα απλό λευκό t- shirt και από κάτω, τζιν παντελόνι σε μεσαία μπλε απόχρωση με ελαφρώς flare γραμμή.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP 

Συνδύασε το look της με μαύρα δερμάτινα loafers, τα οποία ενίσχυσαν τον chic χαρακτήρα του outfit. Κρατούσε επίσης μια μαύρη καπιτονέ handbag τσάντα με σούρες και χρυσή αλυσίδα.

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