Μαθήματα «γαλλικής κομψότητας» παρέδωσε με το street style της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
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Η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM απαθανατίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, με effortless chic look και η φθινοπωρινή της εμφάνιση μας άρεσε πολύ.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε διαχρονικά κομμάτια όπως το καρό σακάκι και basic ρούχα όπως το τζιν, δημιουργώντας ένα ανεπιτήδευτο, κομψό και ταυτόχρονα άνετο look. Η «ανεπιτήδευτη κομψότητα» είναι χαρακτηριστικό στοιχείο στις εμφανίσεις των Γαλλίδων.
Ειδικότερα, για πανωφόρι είχε σταυρωτό oversized blazer, με κλασσικό καρό μοτίβο σε γκρι και γήινους τόνους, το οποίο διέθετε μαύρα κουμπιά. Από μέσα φορούσε ένα απλό λευκό t- shirt και από κάτω, τζιν παντελόνι σε μεσαία μπλε απόχρωση με ελαφρώς flare γραμμή.
Συνδύασε το look της με μαύρα δερμάτινα loafers, τα οποία ενίσχυσαν τον chic χαρακτήρα του outfit. Κρατούσε επίσης μια μαύρη καπιτονέ handbag τσάντα με σούρες και χρυσή αλυσίδα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.