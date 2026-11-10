Ο Δημήτρης Πιατάς έδωσε το «παρών» στα 28α Θεατρικά Βραβεία Κοινού. Ο γνωστός ηθοποιός δέχθηκε ερωτήσεις για την απώλεια της συζύγου του, Λέλας, ωστόσο επέλεξε να κρατήσει τον πόνο του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε πως η παρουσία του στη συγκεκριμένη εκδήλωση αφορούσε αποκλειστικά το θέατρο και την τιμή που αξίζει στους ανθρώπους του πολιτισμού.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με άλλη ιδιότητα εδώ. Ο πόνος ανήκει σε μένα και εδώ ήρθαμε για να τιμήσουμε το θέατρο. Και το θέατρο νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της αλήθειας μας και της ζωής μας. Και είναι το βαρύ πυροβολικό μας ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Και η χώρα μας έχει ανάγκη να δώσει μια ζωντανή παρουσία πολιτισμού και αισθητικής. Και το θέατρο είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Και σας μιλάω ως εργάτης του θεάτρου, γιατί υπάρχει μια γενιά νέων παιδιών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν κιόλας που δίνουν ένα ζωντανό παρόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν η δουλειά λειτουργεί για εκείνον ως ένα είδος ψυχοθεραπείας μετά την προσωπική του απώλεια, ο Δημήτρης Πιατάς δεν θέλησε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για όσα βιώνει, τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι που επιθυμεί να κρατήσει ιδιωτικό.

«Δεν απαντάω για πράγματα που είναι πολύ προσωπικά, τα οποία τα κράτησα. Δεν αντιμετωπίζω το θέατρο ιατρικά, με ιατρικούς όρους, αλλά με πολιτιστικούς όρους. Άρα, λυπάμαι, δεν αισθάνομαι ότι είμαι άρρωστος. Το αντίθετο, είμαι απόλυτα υγιής για να μπορώ να προσφέρω στο θέατρο», απάντησε.

Δημήτρης Πιατάς: «Το θέατρο προηγείται πάντα, για όλα»

Ο ηθοποιός δέχθηκε επίσης ερώτηση για την απόφασή του να ανέβει στη σκηνή και να παίξει κανονικά, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της συζύγου του. Υπενθυμίζεται πως η Λέλα Πιατά έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που ο Δημήτρης Πιατάς είχε προγραμματισμένη παράσταση.

Ο ίδιος εξήγησε πως η παρουσία στη σκηνή αποτελεί διαχρονικό καθήκον για τους ηθοποιούς, ακόμη και στις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές.

«Θέλω να σας πληροφορήσω, αν δεν το ξέρετε, ότι όλοι οι ηθοποιοί, από καταβολής της υποκριτικής τέχνης, είναι πάντοτε παρόντες. Είναι απόντες μόνο όταν είναι απόντες από τη ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ ψυχοφθόρο, αλλά το θέατρο προηγείται πάντα, για όλα. Ξέρετε κάτι; Το θέατρο είναι αιωνιότητα και ζωή. Πιστέψτε με», κατέληξε.

Ο Δημήτρης Πιατάς πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μάρτυρας κατηγορίας», την οποία συνέχισε κανονικά παρά τη μεγάλη απώλεια που βίωνε.