Λίγες μέρες μετά την απώλεια της συζύγου του, Λέλας, ο Δημήτρης Πιατάς παραχώρησε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη.

Με αφορμή τον ρόλο του ως παππούς στη σειρά «Νταντά της γειτονιάς», ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως εκτελεί πολλές φορές χρέη οικιακού βοηθού για χάρη των εγγονιών του, κάτι που κάνει με μεγάλη χαρά:

«Αυτή τη στιγμή είμαι παππούς, έχω δύο υπέροχα εγγόνια, την Ολίβια και τον Δημήτρη, οπότε ως παππούς έχω κάνει πρόβες. Κάνω και τη νταντά, τα παίρνω από το σχολείο, κάνω τέτοιου είδους δουλειές και με πολύ μεγάλη χαρά.

Ο Δημήτρης Πιατάς στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον θάνατο της συζύγου του

Κάνοντας αυτού του είδους τις πρόβες, νομίζω ότι βελτιώνομαι και για τη σειρά. Η Ολίβια είναι 9 χρονών και ο Δημήτρης 16-17 μηνών», αποκάλυψε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Πρόσφατα, ο Δημήτρης Πιατάς βίωσε μια μεγάλη απώλεια, αυτή της συζύγου του. Παρά τη φορτισμένη συναισθηματική του κατάσταση, ο ηθοποιός ανέβηκε κανονικά στη σκηνή για την παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας», γεγονός που αποδεικνύει τον επαγγελματισμό του και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όλα αυτά τα χρόνια.