Δημήτρης Πιατάς: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη μετά την απώλεια της συζύγου

«Κάνω τη νταντά για τα εγγόνια μου με μεγάλη χαρά»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Πιατάς παραχώρησε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την απώλεια της συζύγου του, Λέλας.
  • Εξομολογήθηκε ότι εκτελεί χρέη οικιακού βοηθού για τα εγγόνια του, την Ολίβια και τον Δημήτρη.
  • Αναφέρθηκε στη χαρά που του προσφέρει ο ρόλος του παππού και οι πρόβες για τη σειρά «Νταντά της γειτονιάς».
  • Παρά τη δύσκολη περίοδο, συνεχίζει να εργάζεται στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας», δείχνοντας επαγγελματισμό.

Λίγες μέρες μετά την απώλεια της συζύγου του, Λέλας, ο Δημήτρης Πιατάς παραχώρησε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο Πιατάς απαντά στον Σμαραγδή:« Μη χάνουμε το χιούμορ μας»

Με αφορμή τον ρόλο του ως παππούς στη σειρά «Νταντά της γειτονιάς», ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως εκτελεί πολλές φορές χρέη οικιακού βοηθού για χάρη των εγγονιών του, κάτι που κάνει με μεγάλη χαρά:

«Αυτή τη στιγμή είμαι παππούς, έχω δύο υπέροχα εγγόνια, την Ολίβια και τον Δημήτρη, οπότε ως παππούς έχω κάνει πρόβες. Κάνω και τη νταντά, τα παίρνω από το σχολείο, κάνω τέτοιου είδους δουλειές και με πολύ μεγάλη χαρά.

Ο Δημήτρης Πιατάς στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον θάνατο της συζύγου του

Ο Δημήτρης Πιατάς στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον θάνατο της συζύγου του

Ο Δημήτρης Πιατάς δηλώνει... νεάντερταλ!

Κάνοντας αυτού του είδους τις πρόβες, νομίζω ότι βελτιώνομαι και για τη σειρά. Η Ολίβια είναι 9 χρονών και ο Δημήτρης 16-17 μηνών», αποκάλυψε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Πρόσφατα, ο Δημήτρης Πιατάς βίωσε μια μεγάλη απώλεια, αυτή της συζύγου του. Παρά τη φορτισμένη συναισθηματική του κατάσταση, ο ηθοποιός ανέβηκε κανονικά στη σκηνή για την παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας», γεγονός που αποδεικνύει τον επαγγελματισμό του και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όλα αυτά τα χρόνια.

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