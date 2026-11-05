«Ο Πίνακας»: Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Παππά, Τσαγκαράκη & Ανδριόπουλου

Την παράσταση σκηνοθετεί ο Μιχάλης Πανάδης

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Aπόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Ιωάννας Παππά στο ΟΡΕΝ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα της παράστασης «Ο Πίνακας» πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Ψυρρή με συμμετοχή γνωστών ηθοποιών.
  • Στην παράσταση συμμετέχουν οι Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος.
  • Η σκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Πανάδη και το έργο είναι του Ισπανού Ernesto Caballero.
  • Πλήθος επωνύμων από το θέατρο, την τηλεόραση και τη μουσική παρακολούθησε την πρεμιέρα.
  • Η Ιωάννα Παππά χαρακτήρισε το έργο ως επίκαιρη σαρκαστική κωμωδία που σχολιάζει την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη.

Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «Ο Πίνακας» στο θέατρο Ψυρρή και πλήθος κόσμου απόλαυσε επί σκηνής την Ιωάννα Παππά, τη Γιούλη Τσαγκαράκη και τον Άγγελο Ανδριόπουλο.

 Γιούλη Τσαγκαράκη- Ιωάννα Παππά- Άγγελος Ανδριόπουλος / NDP

 Γιούλη Τσαγκαράκη- Ιωάννα Παππά- Άγγελος Ανδριόπουλος / NDP

Τη σκηνοθεσία του έργου του Ισπανού Ernesto Caballero υπογράφει ο Μιχάλης Πανάδης. 

Λουκία Μητσάκου- Γιούλη Τσαγκαράκη- Ιωάννα Παππά- Άγγελος Ανδριόπουλος- Μιχάλης Πανάδης- Μυρτώ Λαμπρινάκου/ NDP 

Λουκία Μητσάκου- Γιούλη Τσαγκαράκη- Ιωάννα Παππά- Άγγελος Ανδριόπουλος- Μιχάλης Πανάδης- Μυρτώ Λαμπρινάκου/ NDP 

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και της μουσικής. Ανάμεσά τους ήταν ο Γιώργος Καραμίχος, η Ελένη Κοκκίδου, η Σοφία Βογιατζάκη, η Ηρώ, ο Γιάννης Στεφόπουλος, ο  Μάνος Καρατζογιάννης κ.ά.

Γιώργος Καραμίχος- Μιχάλης Πανάδης/ NDP 

Γιώργος Καραμίχος- Μιχάλης Πανάδης/ NDP 

 Γιώργος Καραμίχος- Άγγελος Ανδριόπουλος- Ηρώ / NDP

 Γιώργος Καραμίχος- Άγγελος Ανδριόπουλος- Ηρώ / NDP 

Ελένη Κοκκίδου- Γιούλη Τσαγκαράκη- Λουκία Μητσάκου- Γιάννης Στεφόπουλος- Άγγελος Ανδριόπουλος/ NDP

Ελένη Κοκκίδου- Γιούλη Τσαγκαράκη- Λουκία Μητσάκου- Γιάννης Στεφόπουλος- Άγγελος Ανδριόπουλος/ NDP

Ηρώ- Σοφία Βογιατζάκη / NDP

Ηρώ- Σοφία Βογιατζάκη / NDP

Γιώργος Καραμίχος- Γιούλη Τσαγκαράκη / NDP 

Γιώργος Καραμίχος- Γιούλη Τσαγκαράκη / NDP 

Ιωάννα Παππά- Μάνος Καρατζογιάννης / NDP

Ιωάννα Παππά- Μάνος Καρατζογιάννης / NDP

Ελένη Κοκκίδου- Γιούλη Τσαγκαράκη / NDP 

Ελένη Κοκκίδου- Γιούλη Τσαγκαράκη / NDP 

«Είναι πολύ επίκαιρο έργο, μια έντονα σαρκαστική κωμωδία. Σχολιάζει μια πολύ δυστοπική πραγματικότητα που έχει διαλυθεί η Ευρώπη και προσπαθεί η νέα κυβέρνηση να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία, ουσιαστικά ξεπουλώντας την πολιτιστική κληρονομιά», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ιωάννα Παππά για το έργο, μιλώντας στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Μια Ελλάδα Παρέα».

 

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