Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «Ο Πίνακας» στο θέατρο Ψυρρή και πλήθος κόσμου απόλαυσε επί σκηνής την Ιωάννα Παππά, τη Γιούλη Τσαγκαράκη και τον Άγγελο Ανδριόπουλο.
Τη σκηνοθεσία του έργου του Ισπανού Ernesto Caballero υπογράφει ο Μιχάλης Πανάδης.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και της μουσικής. Ανάμεσά τους ήταν ο Γιώργος Καραμίχος, η Ελένη Κοκκίδου, η Σοφία Βογιατζάκη, η Ηρώ, ο Γιάννης Στεφόπουλος, ο Μάνος Καρατζογιάννης κ.ά.
«Είναι πολύ επίκαιρο έργο, μια έντονα σαρκαστική κωμωδία. Σχολιάζει μια πολύ δυστοπική πραγματικότητα που έχει διαλυθεί η Ευρώπη και προσπαθεί η νέα κυβέρνηση να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία, ουσιαστικά ξεπουλώντας την πολιτιστική κληρονομιά», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ιωάννα Παππά για το έργο, μιλώντας στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Μια Ελλάδα Παρέα».
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.