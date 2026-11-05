Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «Ο Πίνακας» στο θέατρο Ψυρρή και πλήθος κόσμου απόλαυσε επί σκηνής την Ιωάννα Παππά, τη Γιούλη Τσαγκαράκη και τον Άγγελο Ανδριόπουλο.

Τη σκηνοθεσία του έργου του Ισπανού Ernesto Caballero υπογράφει ο Μιχάλης Πανάδης.

Λουκία Μητσάκου- Γιούλη Τσαγκαράκη- Ιωάννα Παππά- Άγγελος Ανδριόπουλος- Μιχάλης Πανάδης- Μυρτώ Λαμπρινάκου/ NDP

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και της μουσικής. Ανάμεσά τους ήταν ο Γιώργος Καραμίχος, η Ελένη Κοκκίδου, η Σοφία Βογιατζάκη, η Ηρώ, ο Γιάννης Στεφόπουλος, ο Μάνος Καρατζογιάννης κ.ά.

Γιώργος Καραμίχος- Μιχάλης Πανάδης/ NDP

Γιώργος Καραμίχος- Άγγελος Ανδριόπουλος- Ηρώ / NDP

Ελένη Κοκκίδου- Γιούλη Τσαγκαράκη- Λουκία Μητσάκου- Γιάννης Στεφόπουλος- Άγγελος Ανδριόπουλος/ NDP

Ηρώ- Σοφία Βογιατζάκη / NDP

Γιώργος Καραμίχος- Γιούλη Τσαγκαράκη / NDP

Ιωάννα Παππά- Μάνος Καρατζογιάννης / NDP

Ελένη Κοκκίδου- Γιούλη Τσαγκαράκη / NDP

«Είναι πολύ επίκαιρο έργο, μια έντονα σαρκαστική κωμωδία. Σχολιάζει μια πολύ δυστοπική πραγματικότητα που έχει διαλυθεί η Ευρώπη και προσπαθεί η νέα κυβέρνηση να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία, ουσιαστικά ξεπουλώντας την πολιτιστική κληρονομιά», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ιωάννα Παππά για το έργο, μιλώντας στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Μια Ελλάδα Παρέα».