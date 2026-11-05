Η Ελευθερία Σιφναίου πέρυσι τέτοια εποχή στο εργαστήριο της

Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου, που έγινε γνωστή από την πορεία της στo μόντελινγκ. Ο θάνατός της έγινε γνωστός μέσα από ανάρτηση της φίλης της, Άντζελας Τράνταλη.

Το εντυπωσιακό μοντέλο είχε περπατήσει στις πασαρέλες του Μιλάνου κι είχε συνεργαστεί με πολλά πρόσωπα της ελληνικής μόδας. Τα τελευταία χρόνια είχε αφήσει πίσω της τον χώρο αυτό κι είχε αφοσιωθεί στη δημιουργία χειροποίητων κεραμικών έργων.

Η Ελευθερία Σιφναίου με μία από τις δημιουργίες της /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση της Άντζελας Τράνταλη

Το επίσης πρώην μοντέλο, Άντζελα Τράνταλη, δημοσίευσε στο Facebook κοινή φωτογραφία με την Ελευθερία Σιφναίου και τη συνόδευσε με ένα προσωπικό μήνυμα για τη φιλία τους και τις στιγμές που είχαν μοιραστεί

Όπως έγραψε: «Γνωριστήκαμε στην Agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες… σου έστειλα μήνυμα "Όλα οκ κορίτσι;". Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο».

Η ανάρτηση της Άντζελας Τράνταλη

Η αιτία θανάτου του πρώην μοντέλου ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή.

Ποια ήταν η Ελευθερία Σιφναίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε σχέδιο μόδας στο Μιλάνο της Ιταλίας. Εκεί έκανε και τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα ως μοντέλο, σε μια περίοδο κατά την οποία άρχισε να χτίζει τη δική της διαδρομή στη μόδα.

Η Ελευθερία Σιφναίου ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά κορίτσια της μόδας /Φωτογραφία Instagram

Στην επαγγελματική της πορεία ξεχώρισε όταν αναδείχθηκε Europe Face of the Year 2002, διάκριση που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα της. Αργότερα συνεργάστηκε με γνωστά πρόσωπα της ελληνικής μόδας και συμμετείχε σε επιδείξεις σχεδιαστών, ανάμεσά τους ο Λάκης Γαβαλάς κι ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Η Ελευθερία Σιφναίου συμμετείχε στο κλιπ του Αντώνη Ρέμου, Νύχτες Μοναξιάς

Παράλληλα με τη δραστηριότητά της στη μόδα, είχε σπουδάσει Μάρκετινγκ και μάνατζμεντ, καθώς και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων, διευρύνοντας το δημιουργικό κι επαγγελματικό της υπόβαθρο.

Η στροφή από το μόντελινγκ στην κεραμική

Περισσότερα από 15 χρόνια πριν, η Ελευθερία Σιφναίου αποφάσισε να απομακρυνθεί από τις πασαρέλες και να ακολουθήσει άλλη καλλιτεχνική κατεύθυνση. Αρχικά ασχολήθηκε με τη δημιουργία χειροποίητων λαμπάδων.

Στη συνέχεια αφιερώθηκε στην κεραμική, η οποία εξελίχθηκε στο βασικό πεδίο της δημιουργικής της έκφρασης. Από το εργαστήριό της παρήγαγε χειροποίητα κεραμικά αντικείμενα, όπως επιτραπέζια σκεύη, βάζα και φωτιστικά.

Βίντεο από το εργαστήριο κεραμικής της Ελευθερίας Σιφναίου