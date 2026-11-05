Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος εποχής από την Εθνική Ομάδα

Ο Πορτογάλος θρύλος ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Τέλος εποχής για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

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Τέλος εποχής για την Eθνική Πορτογαλίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ανακοινώνει μέσω social media την αποχώρησή του, στέλνοντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος εποχής από την Εθνική Ομάδα

Φωτογραφία ΑΡ

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 41χρονος σταρ ανέφερε: «Ήρθε η ώρα να παραδώσω τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση».

Κριστιάνο Ρονάλντο: Επεισοδιακό τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας

Όπως πρόσθεσε, θα αποχωριστεί τη φανέλα με το «7» αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων του Νοεμβρίου.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος εποχής από την Εθνική Ομάδα

Φωτογραφία ΑΡ

 Ρονάλντο ολοκληρώνει τη διεθνή του καριέρα με 234 συμμετοχές και 146 γκολ με το εθνόσημο, κατέχοντας το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών τόσο σε συμμετοχές όσο και σε τέρματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Η κόντρα με τον Ζεσούς και η αποχώρηση από την Εθνική του ομάδα

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος εποχής από την Εθνική Ομάδα

Φωτογραφία ΑΡ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία αποστολή της ομάδας του για το Nations League αποχώρησε μετά από μία διαφωνία που είχε με τον προπονητή, Ζόρζε Ζεσούς, και μετά ακολούθησε ένα σίριαλ για το μέλλον του.

Η Πορτογαλία τον τιμώρησε για ένα μήνα και όλα έδειχναν ότι θα επιστρέψει στη δράση τις επόμενες μέρες. Ο Κριστιάνο όμως, σόκαρε άπαντες με την απόφασή του να ανακοινώσει το τέλος του, ίσως όμως να περίμενε ότι δεν θα είναι στις κλήσεις εξαιτίας της διαμάχης του με τον Ομοσπονδιακό προπονητή.

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