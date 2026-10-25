Νέος πρόεδρος της ΕΟΚ ο Άγγελος Παπανικολάου μετά την παραίτηση Λιόλιου

Αναλαμβάνει την ηγεσία της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

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Πηγή: AΜΠΕ - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
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Ο Άγγελος Παπανικολάου αναλαμβάνει νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου λόγω των κατηγοριών για εμπλοκή του σε «στημένους αγώνες μπάσκετ».

Basketgate: Αποσύρεται από το μπάσκετ o Λιόλιος

Στο σημερινό έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του τέως πλέον προέδρου της Ομοσπονδίας Βαγγέλη Λιόλιου περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, ο Άγγελος Παπανικολάου τοποθετήθηκε στον προεδρικό «θώκο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα για να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις, για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Basketgate: Το βαρύ κατηγορητήριο για τον Ευάγγελο Λιόλιο

Στις εκλογές της ΕΟΚ το 2021 ο Άγγελος Παπανικολάου ήταν τρίτος σε ψήφους πίσω από τον πρώτο Βαγγέλη Λιόλιο και τον δεύτερο Παναγιώτη Φασούλα.

Ο Άγγελος Παπανικολάου διετέλεσε μέλος της διοίκησης, στη θέση του ειδικού γραμματέα και κομισάριος της Α2 ανδρών (Elite League). 

Στις αρχαιρεσίες της ΕΟΚ το 2025, ο Άγγελος Παπανικολάου ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο που στήριζε ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και είχε εκλεγεί.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε σύσσωμη τη διοίκηση της Oμοσπονδίας μπάσκετ σε συνάντηση αύριο, Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι.

Στο επίκεντρο, η επόμενη ημέρα στο ελληνικό μπάσκετ και η ανάγκη να αποκατασταθούν η αξιοπιστία και το κύρος του αθλήματος. 

Νίκος Γκάλης: «Η Πολιτεία να θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα»

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, ο οποίος με ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα. Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι.

Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα».

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ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ
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ΜΠΑΣΚΕΤ
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