Απολογούνται σήμερα, Κυριακή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός συνεργάτης του, Γ.Μ., στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του προέδρου της ΕΟΚ, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, απορρίπτει κατηγορηματικά την εμπλοκή του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία δεν περιλαμβάνει στοιχεία που να συνδέουν τον ίδιο με τα αδικήματα που διερευνώνται.

Basketgate: «Είναι σκευωρία»

Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μιλώντας στο MEGA και στην ΕΡΤ, παρουσίασε την υπερασπιστική γραμμή του Βαγγέλη Λιόλιου, επιμένοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμετοχή του στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο «στήσιμο» αγώνων μπάσκετ

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο με επηρεασμό αγώνων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος του προέδρου της ΕΟΚ αναγνώρισε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων διαιτητές και αθλητικούς παράγοντες, ορισμένοι από τους οποίους είχαν παρουσία και σε διεθνείς διοργανώσεις.

Όπως σημείωσε, το εάν οι ορισμοί των διαιτητών ήταν νόμιμοι και εάν υπήρξε παράνομη δραστηριότητα θα πρέπει να κριθεί μέσα από την εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη σύνδεση του Βαγγέλη Λιόλιου με τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία σε βάρος του βασίζεται σε αφηγήσεις συγκεκριμένων προσώπων.

«Διηγήσεις, όχι μηνύματα, διηγήσεις, που λένε “ότι μου είπε, σου είπα”, δήθεν χωρίς στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι τα μηνύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν αποδεικνύουν σύνδεση του εντολέα του με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος κάνει λόγο για «σκευωρία» την οποία, όπως λέει ο δικηγόρος του, θα αποδείξουν

«Δεν υπάρχει στοιχείο στη δικογραφία που να τον εμπλέκει», τόνισε, ενώ υποστήριξε ότι ούτε τα μηνύματα ούτε ο αγώνας σχολικού πρωταθλήματος που αναφέρονται στην υπόθεση συνδέονται με τον πρόεδρο της ΕΟΚ.

Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι ο εντολέας του θεωρεί πως έχει στηθεί σε βάρος του μια υπόθεση χωρίς επαρκή αποδεικτική βάση.

«Η σκευωρία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένας ισχυρισμός. Θα αποδειχθεί. Η αλήθεια θα ακουστεί και θα αποδειχθεί και θα ξεκινήσουμε από αύριο. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να προτρέχουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Αμφισβήτησε, ακόμη, την αξιοπιστία των μαρτύρων στις καταθέσεις των οποίων, όπως υποστήριξε, στηρίχθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

Αναφέρθηκε σε πρόσωπο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε οικονομικά προβλήματα και είχε μιλήσει για οικονομικές συναλλαγές, καθώς και σε διαιτητή χαμηλότερων κατηγοριών, ο οποίος φέρεται να είχε δηλώσει ότι πίστευε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος γνώριζε, χωρίς να μπορεί να το αποδείξει.

Επικαλέστηκε, επίσης, την υποβολή μηνύσεων από τον Βαγγέλη Λιόλιο σε βάρος άλλου προσώπου που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει καταγγείλει τον εντολέα του.

Ο κ. Παπαϊωάννου επέμεινε ότι η ποινική ευθύνη δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά λόγω της θεσμικής θέσης ενός προσώπου.

«Η λεγόμενη ευθύνη εκ της θέσεως είναι διαφορετικό πράγμα από το να έχεις ποινική ευθύνη, για την οποία πρέπει να υπάρχουν γεγονότα και στοιχεία. Το ότι γνώριζες, συμμετείχες, παρότρυνες, πρότεινες εσύ ο ίδιος. Γι’ αυτό μιλάμε. Γι’ αυτό συνελήφθη και γι’ αυτό δεν υπάρχει στοιχείο», ανέφερε.

Ο Βαγγέλλης Λιόλιος απολογείται σήμερα για το σκάνδαλο με τους «στημένους» αγώνες στο μπάσκετ

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει ήδη καταθέσει υπομνήματα στο πλαίσιο παράλληλης διαδικασίας ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης, ενώ, όπως είπε, υπάρχουν πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας και του αθλητισμού που έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς αυτόν.

«Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε το μέγεθος του σοκ το οποίο υφίσταται. Ο κάθε ένοχος, όταν κριθεί από δικαστήριο, πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες. Εδώ όμως προκρίνουμε ενοχή με βάση διηγήσεις προσώπων που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά», σημείωσε.

Basketgate: Νέε μαρτυρίες για το «στήσιμο» των αγώνων

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν και νέα μηνύματα που αποκαλύπτουν πώς χειραγωγούνταν οι αγώνες.

Πρώην διαιτητής, καταθέτοντας ως μάρτυρας, φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρχε προσπάθεια οι ομάδες των εθνικών κατηγοριών να μην επικοινωνούν απευθείας με τους διαιτητές, αλλά να απευθύνονται στη διοίκηση.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τα αιτήματα φέρονται να αφορούσαν είτε τη νίκη συγκεκριμένης ομάδας είτε την ευνοϊκή στατιστική παρουσία ορισμένων παικτών, μέσω των σφυριγμάτων και των φάουλ που καταλογίζονταν υπέρ τους.

Πρώην αθλητικός παράγοντας, περιέγραψε επαφές με διαιτητές και φερόμενη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σχήματος επιρροής στη διαιτησία.

Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε στον Η.Κ., νυν σύμβουλο διαιτησίας στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), υποστηρίζοντας ότι είχε αναλάβει ρόλο στην προσέγγιση διαιτητών.

«Ο πρώτος διαιτητής που με φέρνει σε επαφή ήταν ο νυν σύμβουλος διαιτησίας στην ΚΕΔ, διεθνής τότε διαιτητής, Η.Κ., ο οποίος είχε μπει στη λογική ότι η καριέρα του τελείωνε λόγω του ορίου ηλικίας. Ήθελε ξεκάθαρα να ηγηθεί του νέου σχήματος στη διαιτησία και θα βοηθούσε στην στρατολόγηση των διαιτητών. Έκτοτε ξεκινήσαμε μία παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του Γ.Μ. Για αυτά όλα ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος ο οποίος ήθελε ως μελλοντικός πρόεδρος να ελέγχει τους διαιτητές ώστε να ευνοείται ο Προμηθέας», φέρεται να κατέθεσε ο μάρτυρας.

Basketgate: «Όποιος δεν υπακούει θα βρει μπελά»

Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται και καταγγελία γυναίκας διαιτητή, η οποία υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από τη διοίκηση της ΕΟΚ μετά από μήνυση που είχε υποβάλει για μηνύματα με προσβλητικό περιεχόμενο.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί της ο Η.Κ., ο οποίος, όπως υποστήριξε, της είπε ότι είχε εντολή από τη διοίκηση να διευθετήσει το ζήτημα.

«Ο κ. Λιόλιος δεν απάντησε τίποτα και υπήρξε παντελής αδιαφορία από όλους. Με κάλεσε στο τηλέφωνο ο κ. Η.Κ., ο οποίος τότε δεν είχε καμία θεσμική θέση στην ΕΟΚ και μου είπε ότι έχει εντολή από τη Διοίκηση να λύσει το θέμα. Μου έδωσε να καταλάβω ότι ήθελε να με πείσει να αποσύρω τη μήνυση», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία φέρεται να της ειπώθηκε:

«Όποιος δεν υπακούει, θα βρει μπελά».

Η γυναίκα διαιτητής υποστήριξε ότι δεν απέσυρε τη μήνυσή της και ότι στη συνέχεια έμεινε εκτός ορισμών για σημαντικό χρονικό διάστημα.

«Δεν απέσυρα τη μήνυση, το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκα διαιτητής, όπως και για όλο το επόμενο εξάμηνο έμεινα εκτός εθνικών κατηγοριών και για δύο μήνες εκτός τοπικών κατηγοριών», φέρεται να υποστήριξε.

Basketgate: Στο μικροσκόπιο 49 αγώνες

Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 49 αγώνες που φέρονται να είχαν χειραγωγηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στους αγώνες των επαγγελματικών διοργανώσεων. Περιλαμβάνουν, επίσης, αναφορές σε σχολικά πρωταθλήματα και σε φερόμενες οικονομικές απαιτήσεις από γονείς νεαρών αθλητών, με σκοπό την ένταξη των παιδιών τους σε εθνικές ομάδες και την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των αγώνων που μπορούν να αποδειχθούν ότι χειραγωγήθηκαν, καθώς και η έκταση της εμπλοκής κάθε προσώπου, θα κριθούν από την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Basketgate: Άλλα 11 πρόσωπα στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών

Η υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων έχει οδηγήσει σε συλλήψεις και σε δικαστική διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν διαιτητές και αθλητικούς παράγοντες.

Έξι άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται και τουλάχιστον 11 ακόμα πρόσωπα που αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου, μεταξύ των οποίων διαιτητές και παράγοντες, καθώς και μία γυναίκα.

Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη προφυλακιστεί ο πρώην διαιτητής Π.Π. στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 820.000 ευρώ.

Basketgate: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά το πόθεν έσχες των εμπλεκομένων

Στο πλαίσιο της έρευνας, στο επίκεντρο βρίσκονται και τα περιουσιακά δεδομένα των εμπλεκομένων, καθώς και οι δηλώσεις «πόθεν έσχες».

Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος επεκτείνονται και σε άλλους αθλητικούς παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη δικογραφία, με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο του ποδοσφαίρου.