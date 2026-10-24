Νέα στοιχεία, καταθέσεις και διάλογοι βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το αποκαλούμενο σκάνδαλο BasketGate, που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και επηρεασμό διαιτητών στο ελληνικό μπάσκετ. Στις τελευταίες εξελίξεις περιλαμβάνονται η πρόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, η προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Π.Π, αλλά και οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για χρηματικά ποσά, ορισμούς διαιτητών και συγκεκριμένους αγώνες.

BasketGate: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θέλει να καταθέσει στον ανακριτή

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η πρόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να καταθέσει ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του προσήλθε στον ανακριτή προκειμένου να τον ενημερώσει για την πρόθεση του πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα και προπονητή.

Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία του σκανδάλου στον χώρο του μπάσκετ, αναφορικά με τον αγώνα Άρης – Φάρος Λάρισας, ο οποίος διεξήχθη στις 17 Μαρτίου 2018. Σύμφωνα με όσα φέρεται να καταθέτει επιχειρηματίας που εμφανίζεται ως μάρτυρας - κλειδί στην υπόθεση, ο διαιτητής Τ.Π., ο οποίος είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είχε λάβει 5.000 ευρώ, με στόχο να ευνοηθεί η προσπάθεια του Φάρου Λάρισας να παραμείνει στην κατηγορία.

Σε αυτόν τον αγώνα ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος ήταν προπονητής του Άρη, αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές πριν από το ημίχρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες του «LIVE News», ο Γιαννάκης αποχώρησε τότε από τον αγωνιστικό χώρο λέγοντας στον διαιτητή «ντροπή σου».

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη του Φάρου Λάρισας με 81-76.

Παράλληλα, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», πρώην ιδιοκτήτης του Φάρου Λάρισας, ισχυρίστηκε ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είχε εμπλοκή, καθώς είχε παραχωρήσει τις μετοχές του. Ωστόσο ανέφερε ότι η ομάδα είχε ανάγκη να παραμείνει στην κατηγορία, ώστε να προχωρήσει η πώλησή της και να εισπράξει ο ίδιος τα χρήματα από τη συναλλαγή.

Επιβεβαίωσε μάλιστα το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει διαρρεύσει, σύμφωνα με το οποίο, ο ίδιος είχε προσεγγίσει τον διαιτητή Τ.Π. για να του δώσει αυτό τα 5.000 ευρώ με τον ίδιο τον πρώην διαιτητή να του κάνει λόγο για «δωράκι» που θα το δει στο ματς.

Basketgate: Οι καταθέσεις για την άνοδο του Προμηθέα στην Α1 το 2016

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και καταγγελίες για την υπόθεση της ανόδου του Προμηθέα Πατρών στην Α1 το 2016, όταν αντίπαλός του στα σχετικά παιχνίδια ήταν ο Φάρος Κερατσινίου.

Πρώην παράγοντας του Φάρου φέρεται να κατέθεσε ότι είχε συζητήσει με τον τότε επικεφαλής του Προμηθέα το ενδεχόμενο η ομάδα του Κερατσινίου να παραιτηθεί από την άνοδο, εφόσον την εξασφάλιζε αγωνιστικά, έναντι 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ίδιος ήθελε να καλύψει οικονομικές υποχρεώσεις της ομάδας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι του προτάθηκε ποσό 150.000 ευρώ με την προϋπόθεση η σειρά των αγώνων να ολοκληρωθεί με 3-2 υπέρ του Προμηθέα, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, αρνήθηκε.

«Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν», φέρεται να είπε ο μάρτυρας.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ο Φάρος κέρδισε και εξασφάλισε την άνοδο, αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκε από αυτήν. Κατά την εκδοχή του, λίγες ημέρες αργότερα μετέβη στα γραφεία εταιρείας αλυσίδας καφέ, όπου παρέλαβε σακούλα με 100.000 ευρώ.

Για την παράδοση των χρημάτων, ο μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε: «Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα».

Basketgate: Η καταγγελία για τους ορισμούς διαιτητών και το παιχνίδι στην Κέρκυρα

Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ισχυρισμοί για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να επηρεάζονταν οι ορισμοί διαιτητών.

Μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλου, Γ.Μ. είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στους ορισμούς μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Σε σχετική ερώτηση, φέρεται να απάντησε:

«Ναι, γνωρίζω ότι έλεγχε την ΚΕΔ, γιατί κάθε φορά που παραπονιόμουν επειδή δεν διαιτήτευα για τρεις - τέσσερις αγωνιστικές στην Α2, τον έπαιρνα τηλέφωνο και με όριζε σε αγώνα. Έλεγχε όλη την ΚΕΔ».

Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρθηκε και στον αγώνα Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β', που διεξήχθη στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο Γ.Μ. τού είχε πει: «Μου είπε ότι θα κερδίσει ο Προμηθέας, αλλά, "για να το σιγουρέψουμε, κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα"».

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Προμηθέας ήταν καλύτερη ομάδα και τελικά επικράτησε χωρίς, όπως λέει, να χρειαστεί να παρέμβει ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό.

Basketgate: Η αναφορά στην τριάδα διαιτητών του Προμηθέας – ΠΑΟΚ

Άλλη αναφορά της δικογραφίας αφορά στον αγώνα Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ, ο οποίος διεξήχθη στις 8 Μαρτίου 2025 για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Greek Basket League.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρεχόμενο υλικό, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να είχε ενημερώσει τον τότε προπονητή του Προμηθέα για τη σύνθεση της διαιτητικής τριάδας στις 5 Μαρτίου, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των ορισμών έγινε στις 7 Μαρτίου.

Στην επικοινωνία που περιγράφεται στη δικογραφία αποδίδεται η φράση: «Αλλά προσοχή, είναι αυστηρά απόρρητα. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές».

Basketgate: Δεν έπεισε ο Π.Π. για τα 820.000 ευρώ

Την ίδια ώρα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο πρώην διαιτητής Π.Π., έπειτα από εννέα ώρες απολογίας. Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ήταν ομόφωνη.

Κατά την απολογία του, ο πρώην διαιτητής κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα, στο οποίο ανέπτυξε τη δική του εκδοχή για την υπόθεση και επιχείρησε να αντικρούσει τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Κεντρικό σημείο της υπερασπιστικής του γραμμής αποτέλεσε το ποσό των 820.000 ευρώ που είχε εντοπιστεί στην κατοικία του στην Κατερίνη. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονται από αποταμιεύσεις που συγκέντρωσε σταδιακά στη διάρκεια των ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να παρουσίασε στοιχεία με τα οποία επιχείρησε να τεκμηριώσει ότι τα συνολικά έσοδά του κατά την περίοδο 2001 - 2026 ανέρχονταν σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Στις πηγές εισοδήματος που φέρεται να επικαλέστηκε περιλαμβάνονται οι απολαβές του από τη διαιτησία, η επαγγελματική του δραστηριότητα ως στελέχους σε δασαρχείο και τα εισοδήματα της οικογένειάς του.

Ο πρώην διαιτητής φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι διαμένει σε δική του κατοικία και ότι οι προσωπικές του ανάγκες δεν συνεπάγονται υψηλά έξοδα. Όπως φέρεται να ανέφερε, συνήθιζε να διατηρεί μετρητά στο σπίτι του, αντί να κρατά το σύνολο των αποταμιεύσεών του σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Με βάση τη δική του εκδοχή, τα 820.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν σταδιακά μέσω αναλήψεων από τα εισοδήματά του σε βάθος χρόνου.

Basketgate: Οι καταγγελίες για τέσσερα περιστατικά δωροδοκίας

Ο πρώην διαιτητής φέρεται επίσης να αρνήθηκε τις καταγγελίες μάρτυρα, ο οποίος τον εμπλέκει σε τέσσερα περιστατικά δωροδοκίας που συνδέονται με διαφορετικές συναντήσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να αμφισβήτησε την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου, υποστηρίζοντας ότι σε δύο από τις περιπτώσεις δεν βρισκόταν στο σημείο όπου φέρεται να έγιναν οι συναντήσεις. Για τα άλλα δύο περιστατικά, φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή.

Basketgate: Το προσωνύμιο «ο γραμμάριος» και το μήνυμα για τα «γραμμάρια»

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της δικογραφίας αφορά στο προσωνύμιο «ο γραμμάριος», το οποίο, σύμφωνα με καταθέσεις, φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τον πρώην διαιτητή.

Στις ίδιες πληροφορίες περιλαμβάνεται αναφορά σε μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει σε παράγοντα ομάδας, ζητώντας του να του βάλει «500/1.000/1/5000 γραμμάρια».

Σύμφωνα με την ερμηνεία που αποδίδεται στο μήνυμα στο πλαίσιο της έρευνας, η λέξη «γραμμάρια» φέρεται να χρησιμοποιείται ως αναφορά σε χρηματικά ποσά.

Basketgate: Την Κυριακή απολογείται ο Λιόλιος

Την Κυριακή θα απολογηθεί στον ανακριτή ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, και τη Δευτέρα ο επιχειρηματίας και συνεργάτης του, Γ.Μ.

Στη λίστα των εμπλεκομένων που αναμένονται να απολογηθούν περιλαμβάνονται η διεθνής διαιτητής Β.Τ., ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Η.Κ. και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τ.Π.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, μέσω του συνηγόρου του Παναγιώτη Παπαϊωάννου, φέρεται να ζήτησε την εξέταση τριών παραγόντων της διαιτησίας: του προέδρου της ΚΕΔ, ενός μέλους της επιτροπής και του προέδρου της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος.