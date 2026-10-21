Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Φυλάκα τώρα

Καυστικός ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, για τις εξελίξεις στο μπάσκετ

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Αθλητικα
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
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Τα γεγονότα τρέχουν με τεράστια ταχύτητα στον χώρο του μπάσκετ, με τη σύλληψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας αλλά και πέντε ακόμα ατόμων, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία διαιτητών.

Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος

Θέση για το ζήτημα, έλαβε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος σε ανάρτηση του στο instagram, τόνισε χαρακτηριστικά:

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Φυλάκα τώρα

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

“Θέλατε και πόλεμο μαζί μου, νομίζατε ότι θα κερδίσετε. Δεν ρωτάγατε. Μια ήττα, και αυτή αν θέλω τώρα 2 η ώρα την ανατρέπω. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Δεν θυμάμαι αν καπνίζεις, δεν νομίζω να καπνίζεις. 

Τι κα@λ@ είναι αυτή πρωινιάτικα; Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο. Φυλάκα τώρα”. 

 Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα, συνελήφθησαν έξι άτομα:ο προέδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις διαιτητές - ανάμεσά τους και μία γυναίκα διαιτητής- ένας αρχιδιαιτητής που κατέχει και τη θέση του ειδικού συμβούλου διαιτησίας, καθώς και ενός επιχειρηματία και πρώην αθλητή. 

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