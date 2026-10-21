Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Φυλάκα τώρα

Τα γεγονότα τρέχουν με τεράστια ταχύτητα στον χώρο του μπάσκετ, με τη σύλληψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας αλλά και πέντε ακόμα ατόμων, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία διαιτητών.
Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος
Θέση για το ζήτημα, έλαβε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος σε ανάρτηση του στο instagram, τόνισε χαρακτηριστικά:
“Θέλατε και πόλεμο μαζί μου, νομίζατε ότι θα κερδίσετε. Δεν ρωτάγατε. Μια ήττα, και αυτή αν θέλω τώρα 2 η ώρα την ανατρέπω. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Δεν θυμάμαι αν καπνίζεις, δεν νομίζω να καπνίζεις.
Τι κα@λ@ είναι αυτή πρωινιάτικα; Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο. Φυλάκα τώρα”.
Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα, συνελήφθησαν έξι άτομα:ο προέδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις διαιτητές - ανάμεσά τους και μία γυναίκα διαιτητής- ένας αρχιδιαιτητής που κατέχει και τη θέση του ειδικού συμβούλου διαιτησίας, καθώς και ενός επιχειρηματία και πρώην αθλητή.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.