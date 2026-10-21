Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ, μετά τα έξι εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, διαιτητές, σύμβουλο διαιτησίας και πρώην αθλητή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, από την έρευνα των Αρχών, φέρεται να έχουν εντοπιστεί 850.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι διαιτητή, στην επαρχία.

Μεγάλα χρηματικά ποσά φέρεται να έχουν εντοπιστεί στην κατοχή και των άλλων εμπλεκομένων, τα οποία δε δικαιολογούνται.

Τα έξι εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση - Οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν εκδοθεί εντάλματα σε βάρος έξι προσώπων: του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, τριών διαιτητών, ενός αρχιδιαιτητή που κατέχει και τη θέση του ειδικού συμβούλου διαιτησίας, καθώς και ενός επιχειρηματία και πρώην αθλητή.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Mάρκος Χουζούρης)

Τα εντάλματα προέκυψαν έπειτα από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα, η οποία ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία, βάσει της αθλητικής νομοθεσίας.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων τόσο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ όσο και σε χαμηλότερες κατηγορίες. Η υπόθεση εκτείνεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μηνύματα παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που εξετάστηκαν από τον αθλητικό εισαγγελέα.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν αύριο ενώπιόν του, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση.