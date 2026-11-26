Μία μόλις ημέρα μετά την επιστορφή της ΑΕΚ από την Ιταλία, όπου η Ένωση αντιμετώπισε την Κόμο για το Champions League, και μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και τα φώτα των γηπέδων, ο επιθετικός της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, και η εντυπωσιακή σύζυγός του, Σοφία Μιλόσεβιτς, απόλαυσαν μια χαλαρή οικογενειακή βόλτα στη Γλυφάδα, μαζί με τους δύο γιους τους, Αλεξέι και Τεοντόρ.

Φωτογραφίες NDP / Νίκος Ζώτος

Το αγαπημένο ζευγάρι από τη Σερβία, που έχει εγκλιματιστεί πλήρως στην αθηναϊκή καθημερινότητα από την ημέρα που ο διεθνής φορ φόρεσε τη φανέλα της Ένωσης, εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο του για να περπατήσει στους δρόμους των νοτίων προαστίων. Ντυμένοι με casual αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο στυλ, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής και το διεθνούς φήμης μοντέλο έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, αφιερώνοντας όλη τους την προσοχή στα παιδιά τους.

Φωτογραφία NDP / Νίκος Ζώτος

Η Σοφία Μιλόσεβιτς, η οποία στηρίζει έμπρακτα τον σύζυγό της σε κάθε του βήμα –από τις εξέδρες της «Allwyn Arena» μέχρι τις καθημερινές τους στιγμές–, έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια τον ενθουσιασμό της για τη ζωή στην Ελλάδα και τη θερμή αγάπη που εισπράττει η οικογένειά τους από τον κόσμο. Μάλιστα στην περσινή φιέστα της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, είχε βρεθεί στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας

H Σοφία Μιλόσεβιτς στο γήπεδο της ΑΕΚ / Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζώτος

Ο Λούκα Γιόβιτς, έχοντας πολλές και τις απαιτητικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, φροντίζει να βρίσκει πολύτιμο χρόνο για την οικογένειά του, που αποτελεί το μεγαλύτερο στήριγμά του. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019 μέσω κοινών φίλων και, όπως έχει αποκαλύψει η Σοφία, στην αρχή ήταν αρκετά επιφυλακτική, όχι μόνο λόγω της διαφοράς ηλικίας των έξι ετών, αλλά και επειδή δεν φανταζόταν ότι η φιλία τους θα εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό.

Ωστόσο, το 2020 εν μέσω πανδημίας, ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο του παιδί, τον Αλεξέι, ο οποίος γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2020. Δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια μεγάλωσε με τον ερχομό του δεύτερου γιου τους, του Τεοντόρ. Πλέον, ο Λούκα και η Σοφία απολαμβάνουν τη χώρα μας.