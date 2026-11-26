Μετά τον έντονο καβγά που ξέσπασε την ώρα διαφημιστικού διαλείμματος ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, δημοσιεύματα ανέφεραν πως η αρχισυντάκτρια της εκπομπής Βάσω Μητρομάρα υπέβαλλε την παραίτησή της.

Η ίδια, όπως ανέφερε ο Παύλος Σταματόπουλος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» διέψευσε πως παραιτήθηκε.

Νωρίτερα η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε στην εκπομπή Happy Day πως η κυρία Βάσω Μητρομάρα θέλησε να αναλάβει την ευθύνη του περιστατικού καθώς, φέρεται να της ζητήθηκε να δώσει ονόματα για το ποιοι βρέθηκαν στο κοντρόλ την ώρα του καβγά και εκείνη αρνήθηκε.

Η ίδια θέλησε να αναλάβει την ευθύνη για τη διαρροή του υλικού στο διαδίκτυο ως επικεφαλής της εκπομπής και έτσι άφησε το χαρτί της παραίτησης στο γραφείο της διοίκησης.

Η παραίτηση, όπως είχε αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν έγινε δεκτή και το κανάλι ήδη έχει ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει ποιος είναι ο άνθρωπος που τράβηξε με το κινητό του βίντεο μέσα από το κοντρόλ και το διέρρευσε.

Να σας θυμίσουμε πως χθες, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου αναφέρθηκαν σε εκείνον τον άνθρωπο που όπως είπαν χαρακτηριστικά δε σεβάστηκε ούτε εκείνους αλλά ούτε και το μισθό που λαμβάνει από το Open.

«Θέλω να πω ως νομικός ότι η δημοσίευση και αναπαραγωγή αυτού του βίντεο, μου έλεγε χθες το βράδυ κορυφαίος νομικός που είναι δίπλα μας, θα μπορούσε να είναι και κακουργηματική πράξη. Για τους λόγους που πολύ σωστά εξήγησες. Είναι μια ιδιωτική στιγμή. Υποκλέπτεται, μαγνητοσκοπείται και αναπαράγεται. Θα μπορούσε να είναι και κακούργημα.

Άρα όσοι αναπαράγουν αυτή την πράξη να γνωρίζουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου. Και δεν το λέω απειλώντας. Το λέω προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά μας. Δεν είμαστε ζούγκλα. Και κάτι ακόμα. Επειδή είπες για τον διευθυντή μας, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος, επειδή διάβασα μέχρι και ότι χθες λέει που μου έδωσε την αγκαλιά, ήταν εδώ για να στείλει ένα μήνυμα, ποιον στηρίζει και τι κάνει» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Στραβελάκης.



