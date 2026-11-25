Τη δική τους απάντηση για το έντονο παρασκήνιο και τον καβγά που σημειώθηκε στο πλατό του OPEN κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος, έδωσαν η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο Νίκος Στραβελάκης, τοποθετούμενοι δημόσια για το περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση.

Ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Οι δύο παρουσιαστές της πρωϊνής ζώνης του Open παραδέχτηκαν πως είχαν μία στιγμή έντασης, εκφράζοντας παράλληλα την οργή τους για τον άνθρωπο που τους τράβηξε βίντεο την ώρα του τσακωμού και το διέρρευσε.

«Είμαστε όλη μέρα μαζί, πιο πολύ βλεπόμαστε μεταξύ μας παρά βλέπουμε τις οικογένειες μας. Χθες μου έδωσες μία αγκαλιά, αληθινή αγκαλιά και όμως ακόμα και αυτή η αγκαλιά κανιβαλίστηκε. Είπαν πως ήταν στημένο όλο αυτό και ότι θέλαμε να πείσουμε τους άλλους πως είμαστε μια χαρά μετά από ένα επεισόδιο που έγινε μεταξύ μας», είπε ο Νίκος Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακωστοπούλο να συμπληρώνει πως «είναι μία οικογένεια εδώ στο Open. Kαι έχουμε και οικογένειες πίσω μας. Ας το τελειώσουμε. δεν έγινε και κάτι τελείωσε».

Ο Νίκος Στραβελάκης

Τότε ο Νίκος Στραβελάκης, πήρε ξανά τον λόγο και τόνισε πως ο καβγάς δεν έγινε δημόσια ούτε on air, και θα μπορούσε να γίνει σε ένα γραφείο ή σε μία σύσκεψη, τονίζοντας σε αυτό το σημείο πως οι συνάδελφοι που τους κατέκριναν και είπαν πως "έπεσαν από τα σύνεφα" έχουν κάνει χειρότερους καβγάδες.

«Θα μπορούσε να είναι ένα από τα δεκάδες επεισόδια που έχουν γίνει στην τηλεόραση, στα 40 χρόνια που δουλεύω. Ξέρεις πόσα τέτοια και ακόμα πιο έντονα έχω ζήσει εγώ σε συσκέψεις; Και τώρα όλοι αυτοί που παριστάνουν τους έκπληκτους για τον τσακωμό μας, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ξέρουμε πως έχουν πρωταγωνιστήσει σε καβγάδες με ύβρις και χαρακτηρισμούς υποτιμητικούς».

Σε άλλο μέρος της συζήτησης ο δημοσιογράφος ανέφερε πως το βίντεο διέρρευσε παρανόμως και εκείνος που το τράβηξε θα βρεθεί καθώς ήδη έχει διενεργηθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.

«Το βίντεο το τράβηξε κάποιος κακόβουλος από το κανάλι ο οποίος και θα εντοπιστεί. Είναι ντροπή κάποιος που δουλεύει εδώ να μη σέβεται ούτε τη δική μας δουλειά ούτε και τη δική του και να εκμεταλλεύεται μία ανθρώπινη στιγμή που είχαμε. Eίναι κακουργηματική πράξη» ανέφερε με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να αναφέρει πως μπορεί να είχαν μία έντονη στιγμή.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε τσακωθεί στην καφετέρεια. Να έχουμε τσακωθεί με συγγενικά μας πρόσωπα. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε και προχωρήσαμε».

Να σας θυμίσουμε πως ο καβγάς ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού» στο OPEN με καλεσμένους την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου , τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, αλλά και σε δημοσιογράφους και τεχνικούς της εκπομπής.