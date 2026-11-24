Δύο περσινοί φιναλίστ του GNTM κάνουν την εμφάνισή τους στη σημερινή, άκρως ατμοσφαιρική φωτογράφιση.
Ο λόγος, φυσικά, για την Ξένια, η οποία κατέκτησε την 1η θέση στον διαγωνισμό, και τον Γιώργο, ο οποίος τερμάτισε τρίτος.
Και οι δύο δέχτηκαν με χαρά την πρόταση της παραγωγής να συμμετάσχουν στη φωτογράφιση, βοηθώντας τους Top 7 να μπουν στον ρόλο και να πετύχουν την πολυπόθητη λήψη.
«Νιώθω συγκίνηση. Εγώ τους ζηλεύω. Θέλω να μπω μέσα», δήλωσε με ειλικρίνεια ο Γιώργος.
«Έχω πάθει σοκ. Είμαι πολύ ευγνώμων, όχι μόνο επειδή κέρδισα, αλλά και γιατί έχω την ευκαιρία -και τη δικαιολογία- να ξανάρθω», παραδέχτηκε η Ξένια.
Έχοντας βρεθεί κι εκείνοι στην ίδια θέση, έδωσαν στη συνέχεια συμβουλές στα μοντέλα.
Ο Ακύλλας έτρεξε αμέσως να αγκαλιάσει τον φίλο του, ενώ το ίδιο έκανε και η Anastazjia με την Ξένια.
Πρώτη στο σετ θα μπει η Άννα, η οποία έχει «φορτωθεί» με τα ντισαβαντάζ της Καρολίνας, νικήτριας της προηγούμενης δοκιμασίας.
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