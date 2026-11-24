Συνάντηση για καφέ και... τηλεοπτικό σχολιασμό είχαν οι Σταυρούλα Μ, ο Μάνος και ο Chris στο πλατό της εκπομπής που παρουσιάζει η Ζήνα Κουτσελίνη!

Με αποκαλύψεις συνοδεύτηκε ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» καθώς ο Chris αποκάλυψε ποιοι παίκτες που είναι μέσα στο GNTM 7 λέγεται πως είναι ζευγάρι...

O Γιάννης, η Σταυρούλα Χ και ο Ακύλλας

«Κάτι υπάρχει μάλλον ανάμεσα στη Σταυρούλα Χ. και τον Ακύλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την επόμενη αποκάλυψη την έκανε η Σταυρούλα Μ. στέλνοντας στην εκπομπή μία φωτογραφία η οποία αποκάλυπτε πως έχει σύντροφο. Ο ίδιος μάλιστα κρατούσε στα χέρια του το γατάκι τους.

Οι πρώην παίκτες του μεγαλύτερου show της Ελλάδας ήπιαν τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» και σχολίασαν τα κλάματα της Καρολίνας η οποία λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα λόγω της έντονης πίεσης στη φωτογράφιση και εξαιτίας των εντάσεων με τους συμπαίκτες της μέσα στο σπίτι.

«Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Έχω βρεθεί στη θέση της Καρολίνας πάρα πολλές φορές. Πολλοί μπορούν να δείξουν πως είναι καλοί χωρίς να ρίξουν τον άλλον. Αυτό δε το καταλαβαίνω» είπε η Σταυρούλα.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα



