Δύσκολες ώρες βιώνει η Ελένη Ράντου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η ηθοποιός με μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ανεβάζοντας μια παλιά φωτογραφία των γονιών της.
Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου:
Στο μήνυμά της μίλησε και για τον πατέρα της, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα».
Η μάχη της μητέρας της με την άνοια
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Η μητέρα της αντιμετώπιζε άνοια. Τον Σεπτέμβριο του 2024, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, η Ελένη Ράντου είχε μιλήσει ανοιχτά για το πόσο ψυχικά φθοριστικό και δύσκολο είναι να βλέπεις έναν δικό σου άνθρωπο να επιδεινώνεται σταδιακά. Είχε πει ότι η πολλή δουλειά τη βοηθούσε να ξεχνιέται και να αποσπά τη σκέψη της, ενώ είχε τονίσει πόσο απαραίτητη είναι η στήριξη και η μέριμνα από το κράτος για όσους φροντίζουν ασθενείς με άνοια.
Όπως είχε περιγράψει τότε: «Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.