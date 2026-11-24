Συγκλονίζει η Ελένη Ράντου για την ασθένεια της μητέρας της: «Τρομάζει η φθορά, σε κανέναν δεν αξίζει να δει τον εαυτό του έτσι»/ ΕΡΤ

Δύσκολες ώρες βιώνει η Ελένη Ράντου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η ηθοποιός με μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ανεβάζοντας μια παλιά φωτογραφία των γονιών της.

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου:

Στο μήνυμά της μίλησε και για τον πατέρα της, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα».

Η μάχη της μητέρας της με την άνοια

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Δύσκολες ώρες για την Ελένη Ράντου - Πέθανε η μητέρα της

Η μητέρα της αντιμετώπιζε άνοια. Τον Σεπτέμβριο του 2024, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, η Ελένη Ράντου είχε μιλήσει ανοιχτά για το πόσο ψυχικά φθοριστικό και δύσκολο είναι να βλέπεις έναν δικό σου άνθρωπο να επιδεινώνεται σταδιακά. Είχε πει ότι η πολλή δουλειά τη βοηθούσε να ξεχνιέται και να αποσπά τη σκέψη της, ενώ είχε τονίσει πόσο απαραίτητη είναι η στήριξη και η μέριμνα από το κράτος για όσους φροντίζουν ασθενείς με άνοια.

Όπως είχε περιγράψει τότε: «Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο».