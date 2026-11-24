Στο επόμενο επεισόδιο του GNTM την Τρίτη 24/11, τα επτά μοντέλα φωτογραφίζονται υπό βροχή σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό!

«Θέλω να σας ρωτήσω αν κάποιος έχει βιώσει τον απόλυτο έρωτα», ακούγεται να λέει στο τρέιλερ η Μπέττυ Μαγγίρα, δίνοντας το στίγμα του photoshooting.

«Τα ζητούμενα είναι η μελαγχολία από την απώλεια αυτού του έρωτα», προσθέτει η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Το νέο concept θα απογειώσουν με την παρουσία τους δύο παλιοί γνώριμοι του GNTM: η Ξένια και ο Γιώργος.

Η περσινή νικήτρια και ο Γιώργος, ο οποίος κατέκτησε την 3η θέση στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star, επιστρέφουν, συμμετέχοντας ενεργά στη φωτογράφιση. Η συνεργασία τους με τα μοντέλα φέρνει εντυπωσιακές λήψεις, που ξεχειλίζουν από έρωτα και πάθος.

Ξένια & Γιώργος επιστρέφουν στο GNTM!

Η συμπεριφορά της Άννας για άλλη μια φορά απασχολεί τους συμπαίκτες της και συγκεκριμένα την Καρολίνα, η οποία σχολιάζει:

«Η Άννα σήμερα έβγαλε έναν πολύ άσχημο χαρακτήρα».

Μια απρόσμενη έκπληξη, τέλος, φαίνεται πως περιμένει τους διαγωνιζόμενους. «Κάποιοι αποχωρισμοί μπορεί να μην είναι τελευταίοι», τονίζει η Μπέττυ Μαγγίρα με αινιγματικό ύφος.

«Επιστροφές καταστροφές», συμπληρώνει ο Άγγελος Μπράτης. Άραγε θα δούμε να γυρίζουν πίσω μοντέλα που είδαμε να αποχωρούν προσφάτως από τον διαγωνισμό;

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