Αθηνά Οικονομάκου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της / Βίντεο: Instagram.com

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα μπήκαν σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, ξεκινώντας τις προετοιμασίες για τις γιορτές.

Η ηθοποιός και η επιχειρηματίας στόλισε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, μαζί με τον αγαπημένο της και τα παιδιά της το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μοιράζοντας με τους followers της ένα όμορφο βίντεο από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Στη διαδικασία συμμετείχαν και τα δύο παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου Μάξιμος και Σιέννα, ενώ όλοι μαζί δημιούργησαν μία υπέροχη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Το πανύψηλο δέντρο της στήθηκε στο σαλόνι, με θέα την πισίνα.

Ο στολισμός για τα Χριστούγεννα αποτελεί μία αγαπημένη στιγμή για μικρούς και μεγάλους, που προσφέρει χαρά σε όλη την οικογένεια, καθώς συμμετέχουν στις ετοιμασίες, μπάινοντας ενεργά στο πνεύμα της πιο μαγικής γιορτής του χρόνου.

Υπενθυμίζουμε ότι η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στις 16 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, σε κλειστό κύκλο, ενώ στις 27 Ιουνίου 2026 ακολούθησε τελετή ανταλλαγής όρκων στην Πάρο.

Τώρα όλη η οικογένεια ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα, δείχνοντας στα social media πώς το σπίτι τους φόρεσε τα γιορτινά του, με την αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές να ξεκινά με τον πιο όμορφο τρόπο.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Αθηνά Οικονονμάκου από τον στολισμό του σπιτιού της για τα Χριστούγεννα: