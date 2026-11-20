Τι είχε πει σε συνέντευξη της για τον σύζυγό της/ βίντεο από ΣΚΑΙ

Μία έντονη κρίση ημικρανίας έκανε την Άννα Μαρία Βέλλη να πάει στο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπίσει τον έντονο πόνο.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε την δυσάρεστη περιπέτειά της στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram αναφέροντας πως αυτή η ημικρανία τη διέλυσε.

«Καλημέρα θα έλεγα αν ήταν. Έχω κοιμηθεί σύνολο 2 ώρες σπαστά και μόλις γύρισα από το νοσοκομείο. Η ημικρανία μου αυτή τη φορά με διέλυσε και δεν περνούσε με τίποτα απ’ όσα μου έχει δώσει ο νευρολόγος μου. Δεν ξέρω τι μέρα είναι ούτε τι ώρα. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ανθρώπους που το περνάνε αυτό. Ξέρω πόσο εξαντλητικό μπορεί να γίνει. Μην το ανέχεστε. Υπάρχουν λύσεις πια. Ενημερώθηκα και για μία μηνιαία ένεση για ανθρώπους με χρόνιες ημικρανίες. Ρωτήστε και συμβουλευτείτε το νευρολόγο σας. Στέλνω αγκαλιά» έγραψε στα social media η παρουσιάστρια.

