Νυφούλα για δεύτερη φορά θα ντυθεί η Miley Cyrus! H διάσημη pop star είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TMZ, πρόκειται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Maxx Morando, αυτό το Σαββατοκύριακο, 21 και 22 Νοεμβρίου.

Η 33χρονη καλλιτέχνιδα και ο 28χρονος μουσικός, οι οποίοι είναι μαζί περίπου πέντε χρόνια, φέρονται να σχεδιάζουν μια ιδιαίτερα ιδιωτική τελετή στη Νότια Καλιφόρνια.

Η μουσική στιγμή που απέκτησε... νόημα!

Ίσως η Miley Cyrus να είχε αφήσει ένα μικρό υπονοούμενο για τα επόμενα βήματα της σχέσης της αρκετούς μήνες πριν.

Τον περασμένο Οκτώβριο, σε συναυλία της στο ιστορικό Hollywood Bowl του Los Angeles, η τραγουδίστρια κάλεσε τον αγαπημένο της στη σκηνή και οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το «Let’s Get Married» («Ας παντρευτούμε»).

Εκείνη τη στιγμή, η κοινή τους εμφάνιση είχε εκληφθεί ως μια αυθόρμητη και ρομαντική μουσική αφιέρωση. Οι πρόσφατες πληροφορίες, ωστόσο, κάνουν πολλούς να αναρωτιούνται αν το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελούσε ένα διακριτικό μήνυμα για όσα σχεδίαζαν.

Πώς ξεκίνησε η σχέση της Miley Cyrus με τον Maxx Morando

Η γνωριμία της Miley Cyrus με τον Maxx Morando έγινε το 2021. Από την αρχή, το ζευγάρι επέλεξε να προστατεύει την προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας να μοιράζεται πολλές λεπτομέρειες της σχέσης του στα media.

Ο Maxx Morando είναι ντράμερ του συγκροτήματος Liily και η κοινή τους αγάπη για τη μουσική φαίνεται πως αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία σύνδεσής τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως γνωρίστηκαν μέσω ενός ραντεβού στα τυφλά, το οποίο είχε κανονίσει ένας κοινός τους φίλος. Η σχέση τους έγινε σταδιακά γνωστή στο ευρύ κοινό, με τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, ωστόσο, να παραμένουν σχετικά περιορισμένες.

Οι φήμες περί αρραβώνα επιβεβαιώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η Miley Cyrus εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Los Angeles, φορώντας ένα εντυπωσιακό μονόπετρο στο αριστερό της χέρι.

Λίγο αργότερα, η ίδια επιβεβαίωσε ότι ο Maxx Morando τής είχε κάνει πρόταση γάμου, αποκαλύπτοντας πως η έκπληξη ήταν μεγάλη και πως δεν περίμενε εκείνη τη στιγμή.

Ο δεύτερος γάμος της Miley Cyrus

Αν οι πληροφορίες για τον επικείμενο γάμο επιβεβαιωθούν, η Miley Cyrus θα ανέβει για δεύτερη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον ηθοποιό Liam Hemsworth, τον Δεκέμβριο του 2018. Οι δυο τους είχαν μια πολυετή σχέση, η οποία πέρασε από αρκετές δυσκολίες, χωρισμούς και επανασυνδέσεις, πριν αποφασίσουν να παντρευτούν.

Η κοινή τους πορεία ως παντρεμένο ζευγάρι, ωστόσο, αποδείχθηκε σύντομη. Τον Αύγουστο του 2019 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, ενώ το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2020.

Έκτοτε, η τραγουδίστρια έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και στο πλευρό του Maxx Morando φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια σχέση που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην αγάπη τους για τη μουσική και την καλλιτεχνική έκφραση.