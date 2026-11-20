Kεραμέως: Σήμερα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων το επίδομα των 400 ευρώ / OPEN

Διαθέσιμο στα ΑΤΜ όλης της χώρας θα είναι από σήμερα το απόγευμα το επίδομα των 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους.

Το επίδομα θα πληρωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 17:00.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος των 400 ευρώ

Βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ίδια ενίσχυση περιλαμβάνονται και συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας, χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Η διεύρυνση των δικαιούχων καλύπτει επίσης:

Άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής ρύθμισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δεν ισχύουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Επομένως, η χορήγηση της ενίσχυσης δεν εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ή την ακίνητη περιουσία, αλλά από την ένταξη του δικαιούχου στις κατηγορίες που προβλέπει η νομοθεσία.

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