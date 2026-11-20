Στις αστρολογικές προβλέψεις για το Παρασκευοσαββατοκύριακο αναφέρθηκε η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή «Stars System», εξηγώντας πώς διαμορφώνεται το πλανητικό σκηνικό και ποια αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει τη διάθεσή μας τις επόμενες ημέρες.

Η αστρολόγος χαρακτήρισε το συγκεκριμένο τριήμερο μια μικρή όαση αισιοδοξίας και χαράς, ύστερα από ένα διάστημα κατά το οποίο η πίεση και η ένταση ήταν πιο έντονες στην καθημερινότητά μας.

Δείτε πώς θα επηρεάσει η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη και η Πανσέληνος που θέλει προσοχή

«Θα μιλήσουμε για αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο, που είναι, μπορώ να πω, μια όαση αισιοδοξίας, λίγης περισσότερης χαράς, μέσα σε δύο εβδομάδες, σε αυτήν που τελειώνει και σε αυτήν που έρχεται, που τα νεύρα μας γενικότερα είναι λίγο πιο πιεσμένα. Είναι αυτό που λέμε "κρόσια" μερικές μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού και θα παραμείνει εκεί μέχρι την Κυριακή, οπότε και θα περάσει στον Ταύρο. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι από το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας το κλίμα θα γίνει πιο απαιτητικό, καθώς πλησιάζει και η Πανσέληνος του Νοεμβρίου.

«Αρχίζει σιγά σιγά από την Κυριακή να διαφαίνεται ότι το ξεκίνημα της εβδομάδας θα έχει μεγαλύτερη πίεση, γιατί στο ξεκίνημα της εβδομάδας θα έχουμε και την Πανσέληνο του Νοεμβρίου, που είναι λίγο Πανσέληνος τζιζ», σημείωσε η Άση Μπήλιου, προαναγγέλλοντας ότι θα αναλύσει περισσότερο τις επιρροές της στην εκπομπή της Δευτέρας.

Η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη και η αισιοδοξία

Μία ακόμη σημαντική αστρολογική αλλαγή του Σαββατοκύριακου είναι η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη. Η Άση Μπήλιου εξήγησε ότι το συγκεκριμένο ζώδιο συνδέεται με την αισιοδοξία, την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τα ταξίδια, τη φιλοσοφία και τους ανοιχτούς ορίζοντες.

«Νομίζω ότι το ζώδιο του Τοξότη έχει να κάνει με την ελπίδα που έχουμε πάντα ότι έρχεται κάτι καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άση συνέδεσε, μάλιστα, τη συγκεκριμένη μετάβαση με την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου, καθώς, όπως είπε, η εποχή του Σκορπιού συνέπεσε με τις ανάδρομες πορείες του Ερμή και της Αφροδίτης, φέρνοντας αρκετή πίεση.

«Νομίζω ότι το ότι περνάει ο Ήλιος στον Τοξότη, αμέσως αμέσως, θα μας δώσει περισσότερη ελπίδα, θα μας κάνει λίγο πιο ενθουσιώδεις και νομίζω ότι θα είμαστε και λίγο πιο ειλικρινείς», πρόσθεσε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System