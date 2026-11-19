Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (18/11) η φιλανθρωπική συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί» στο Telekom Center Athens. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που στήριξαν με τη φωνή τους αυτή την πρωτοβουλία ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με τα παιδιά του, Κατερίνα και Γιώργο Κακοσαίο.

Οικογενειακώς βρέθηκαν μπροστά στην κάμερα του star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, μιλώντας για τη σπουδαιότητα της βραδιάς, τη συνύπαρξή τους στη σκηνή, αλλά και το «βάρος» του επωνύμου στον καλλιτεχνικό χώρο.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της συναυλίας και την τιμή στους δημιουργούς, ο Γιάννης Πλούταρχος δήλωσε:

«Είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία πραγματικά. Μπορεί να άργησε όλο αυτό, αλλά εύχομαι να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο να ευχαριστούμε όλους τους δημιουργούς για τα τραγούδια που μας έχουν δώσει».

Όσο για το αν περίμενε ποτέ πως θα μοιραζόταν τη σκηνή με τα παιδιά του, παραδέχτηκε με χαμόγελο:

«Όχι βέβαια. Είναι κάτι που δεν το περίμενα και φυσικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος».

Από την πλευρά τους, η Κατερίνα και ο Γιώργος Κακοσαίος εξέφρασαν τη χαρά τους που συμμετείχαν σε μια βραδιά με τόσο ουσιαστικό σκοπό:

«Νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα, κάνουμε αυτό που αγαπάμε και ειδικά σήμερα που ήταν για τόσο καλό σκοπό. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι», ανέφερε η Κατερίνα Κακοσαίου.

«Όταν κάνουμε αυτό που αγαπάμε και ειδικά για καλό σκοπό, είναι το πιο όμορφο πράγμα», συμπλήρωσε ο αδελφός της, Γιώργος Κακοσαίος.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν τα παιδιά αγχώνονται περισσότερο όταν τραγουδούν μπροστά στον πατέρα τους, ο Γιάννης Πλούταρχος πήρε αμέσως τον λόγο:

«Το άγχος το έχω εγώ. Δεν το έχουν τα παιδιά».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν αποτελεί «δίκοπο μαχαίρι» το να προέρχεται κανείς από καλλιτεχνική οικογένεια, ο αγαπημένος τραγουδιστής προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ειλικρινή εξομολόγηση:

«Είναι πιο εύκολο όταν ξεκινάει την καριέρα του ένας άνθρωπος, αλλά τρομερά πιο δύσκολο και θέλω να πω συγγνώμη στα παιδιά για όλο αυτό το βάρος που τους έχω δώσει».

Ακούγοντας τα λόγια του πατέρα του, ο Γιώργος Κακοσαίος έσπευσε να του απαντήσει αμέσως, τονίζοντας πόσο περήφανος νιώθει:

«Ήταν πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα. Κανένα βάρος. Όταν βγήκε ο πατέρας μου επάνω στη σκηνή ανατρίχιασα προσωπικά».

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου