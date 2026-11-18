Έξι μήνες αφότου γέννησε, μια μητέρα πέρασε την πόρτα της Ασφάλειας Πύργου και είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πουλήσει το μωρό της.

Το αγοράκι, όπως αναφέρει το patrisnews.com και σύμφωνα με την κατάθεσή της, ήταν μόλις τριών ημερών όταν το παρέδωσαν σε άλλη γυναίκα.

Το ποσό που είπε ότι πήραν ήταν 3.500 ευρώ και με αυτά τα χρήματα, όπως υποστήριξε, αγόρασαν ένα αυτοκίνητο.

Η γυναίκα είχε γεννήσει τον Ιανουάριο σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι τύψεις για όσα είχαν συμβεί την οδήγησαν να πάει με δική της πρωτοβουλία στην Ασφάλεια Πύργου και να καταθέσει όσα, όπως είπε, έγιναν τις πρώτες ημέρες της ζωής του παιδιού της.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση αναζήτησαν τον φάκελο της γέννας στο νοσοκομείο της Πάτρας.

Πριν από δύο ημέρες, οι Αρχές εντόπισαν στον Πύργο τη γυναίκα που είχε αναλάβει το βρέφος. Η γυναίκα μένει στον Ασπρόπυργο και είχε έρθει στον Πύργο μαζί με το αγοράκι, καθώς έχει συγγενείς στην περιοχή.

Η γυναίκα αρνείται ότι έδωσε χρήματα

Η γυναίκα φέρεται να επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς ότι είχε παραλάβει το βρέφος και να τους είπε ότι το πήρε για να το μεγαλώσει. Αρνήθηκε ότι έδωσε χρήματα. Το αν υπήρξε χρηματικό αντάλλαγμα παραμένει υπό διερεύνηση από την Ασφάλεια Πύργου.

Το αγοράκι βρίσκεται σε νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, όπου φυλάσσεται από αστυνομικούς.