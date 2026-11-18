Σκηνές αστυνομικού θρίλερ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Επεισοδιακή αστυνομική καταδίωξη κατέληξε μέσα στον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Πολυτελές τζιπ, στο οποίο επέβαιναν τρεις Ρομά, παρέσυρε μηχανή αστυνομικού και έπεσαν πυροβολισμοί.

Είναι η στιγμή που το μαύρο αυτοκίνητο τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον αστυνομικό που ακολουθεί με τη μηχανή του, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Star η Μαίρη Τζώρα.

Ιωάννινα: «Έσπασε την μπάρα του πάρκινγκ, από τύχη δεν είχαμε νεκρούς»

Ιωάννινα: Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για την καταδίωξη - «Έσπασε την μπάρα του πάρκινγκ, από τύχη δεν είχαμε νεκρούς»

Εργαζόμενος του νοσοκομείου δεν μπορεί να πιστέψει πώς σώθηκε, όταν είδε να εισβάλλει στο νοσοκομείο το τζιπ που έσπασε την κεντρική μπάρα.

«Βλέπουμε ένα τζιπ να έρχεται με ελιγμούς, πάμε να το σταματήσουμε, σπάει την μπάρα, έρχεται εδώ μέσα. Από πίσω μια μηχανή της αστυνομίας. Είναι θαύμα πώς δεν παρέσυρε κάποιον».

Ιωάννινα: Η τρελή πορεία του τζιπ και οι πυροβολισμοί

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα το μαύρο τζιπ εισβάλλει στο πάρκινγκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι.

Προσπερνάει τα ΤΕΠ, και κατευθύνεται προς το πάρκινγκ της διοίκησης του νοσοκομείου.

Τους Ρομά καταδίωκε από το κέντρο της πόλης ένας αστυνομικός.

Ο αστυνομικός που καταδίωξε το τζιπ

Ο οδηγός της μηχανής κατεβαίνει και προσπαθεί να κλείσει τον δρόμο στο τζιπ κάθετα, τοποθετώντας τη μηχανή του.

«Ακούσαμε τέσσερις, πέντε, έξι πυροβολισμούς, πανικοβληθήκαμε» λέει άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Ιωάννινα: Διέφυγαν οι δράστες

Ο αστυνομικός πυροβόλησε, όπως είπε, στα λάστιχα του αυτοκινήτου, αλλά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται.

Το αυτοκίνητο φαίνεται ότι ανήκει σε μια γυναίκα.