Δανάη Μπάρκα: Τα βίντεο από το post με την ανασκόπηση της χρονιάς με αφορμή τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα 18 Νοεμβρίου η Δανάη Μπάρκα. Τα 34α γενέθλιά της τη βρίσκουν σε μια πολύ ιδιαίτερη φάση της ζωής της, αφού η παρουσιάστρια- ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Η ίδια δεν έχει αποκαλύψει πότε γεννάει, όμως πιθανολογείται ότι το μωράκι της με τον Φάνη Μπότση θα έρθει στον κόσμο τον Δεκέμβριο ή αρχές Ιανουαρίου.

Mια μέρα νωρίτερα, προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση κάνοντας την ανασκόπηση της γενεθλιακής της χρονιάς με γεγονότα που σημειώθηκαν στη ζωή της, σημαντικά και που την εξέλιξαν.

Tο post συνοδεύουν μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν μερικά από όσα γράφει στη δημοσίευσή της.

«Αύριο γενέθλια.

Ανασκόπηση.

Η χρονιά που περνάει για μένα ήταν σαν μια ακόμη ενηλικίωση απ’αυτές που μάλλον 2-3 φορές ζεις στην ζωή σου.

Ανέλαβα ευθύνες που φοβόμουν κι ήθελα χρόνια να αναλάβω.

κι ήθελα χρόνια να αναλάβω. Αντιμετώπισα αδυναμίες κι ανασφάλειες που έκρυβα κάτω απ το χαλί.

που έκρυβα κάτω απ το χαλί. Πήγα κόντρα σε «πρέπει» που η «Ελληνική οικογένεια» προσπαθεί να μας περάσει από πάντα & για πάντα.

που η «Ελληνική οικογένεια» προσπαθεί να μας περάσει από πάντα & για πάντα. Πέρασα πολύ χρόνο στην φύση με αυθεντικές στιγμές μακρυά από την βαβούρα που αγαπάω μεν και είχα συνηθίσει χρόνια,αλλά θέλει και λίγο detox.

με αυθεντικές στιγμές μακρυά από την βαβούρα που αγαπάω μεν και είχα συνηθίσει χρόνια,αλλά θέλει και λίγο detox. Συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει πιο ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ άνθρωπος από αυτόν που έχει καραΕΥΡΓΕΤΗΘΕΙ κι ότ ι κάποιοι άνθρωποι φτάνουν μέχρι ένα σημείο και δεν είναι για τίποτα περισσότερο . Κι αυτό είναι οκ,ΑΡΚΕΙ να είναι μακρυά σου.

. Κι αυτό είναι οκ,ΑΡΚΕΙ να είναι μακρυά σου. Ταξίδεψα πολύ.

πολύ. Καθάρισα (κυριολεκτικά και μεταφορικά) όσο καμία άλλη χρονιά στην ζωή μου.

(κυριολεκτικά και μεταφορικά) όσο καμία άλλη χρονιά στην ζωή μου. Ήμουν στην σκηνή του θεάτρου που με ηρεμεί & μοιραζόμουν συναισθήματα που είχα ανάγκη και ανυπομονώ για τα επόμενα.

Τραγούδησα άπειρες στιγμές με τους φίλους μου και με το κινητό ηχείο μου,περνώντας μαγικές νύχτες & μέρες.😂

και με το κινητό ηχείο μου,περνώντας μαγικές νύχτες & μέρες.😂 Κουράστηκα,πληγώθηκα,σοκαρίστηκα,στεναχωρήθηκα αλλά προσπάθησα να το μεταβολήσω γιατί είναι ΚΑΙ έτσι η ζωή.

αλλά προσπάθησα να το μεταβολήσω γιατί είναι ΚΑΙ έτσι η ζωή. Είχε και στιγμές λάμψης με παρουσιάσεις,events & φωτογραφίσεις που κι αυτό το αγαπώ κάπου κάπου.

που κι αυτό το αγαπώ κάπου κάπου. Είχε θάλασσα,πολύ.

Είχε γιαγιά. Κι όσο οι χρονιές έχουν γιαγιά,είμαστε ευτυχισμένοι.

Είχε τον γάμο των ονείρων μου. Με έναν υπέροχο,τρελό,θαρραλέο,μαγικό τύπο που είμαι τυχερή που είναι στη ζωή μου και που αλλάζουμε & μεγαλώνουμε μαζί πια.

Ε,και είχε και την μεγαλύτερη έκπληξη-ευλογία που θα μπορούσε να έχει. Την είδηση μιας ψυχής που έρχεται να φωτίσει τον κόσμο όπως κάθε μικρή ψυχούλα.

Είχε πολλά ή χρόνια. Είχε αυτά που λέω κι αυτά που δεν λέω.

Όμως, κατάλαβα πως όταν κάνεις αυτό που θες εσύ κι όχι αυτό που προσπαθούν να σου μάθουν, λυτρώνεσαι.

Κατάλαβα πως είναι νίκη να σπάς δεσμά χρόνων που δεν σε εξελίσσουν ούτε σε οδηγούν κάπου παρά μόνο σε επαναλαμβανόμενα λάθη.

Κατάλαβα πως η ζωή καμιά φορά πρέπει να σε φτάνει στα άκρα για να καταφέρεις κάτι. Στο τέλος όμως,νικάς.

Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο,αλλά αλήθεια να κάνετε ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ εσείς.

Αυτό. Τα λέμε από αύριο που θα μαι μεγαλύτερη 😂💁🏽‍♀️

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Εσείς τα σκέφτεστε αυτά;», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.