Τις σκέψεις της για τις ερωτικές απογοητεύσεις και τον χρόνο που, όπως θεωρεί, χάνεται σε σχέσεις που δεν αξίζουν, μοιράστηκε η Μαρία Ηλιάκη μέσα από ένα βίντεο στα social media.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις φορές που έχει στενοχωρηθεί για ανθρώπους που δεν ήθελαν να βρίσκονται στη ζωή της, τονίζοντας πως, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα αντιμετώπιζε διαφορετικά τις συγκεκριμένες καταστάσεις.

«Λοιπόν παιδιά έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Ο πιο τσάμπα χρόνος που έχουμε χάσει στη ζωή μας είναι ο χρόνος που καθόμασταν και κλαίγαμε για τους γκόμενους που φεύγανε. Γιατί αγάπη μου αν δε σε θέλει, όσο κι αν κλάψεις κι αν χτυπηθείς, δεν υπάρχει περίπτωση να σε θελήσει. Εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω θα τους άλλαζα σαν τα πουκάμισα. Αυτούς που δε με θέλανε, όχι αυτούς που με θέλανε», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Μαρία Ηλιάκη στάθηκε και στις δεύτερες ευκαιρίες που δίνονται σε πρώην συντρόφους, εκφράζοντας την άποψή της πως η επιστροφή ενός ανθρώπου από το παρελθόν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση θα έχει διαφορετική κατάληξη.

«Επίσης ένας άνθρωπος δεν υπήρχε να μου δώσει τη συμβουλή τότε; Θα μου πεις στα λέγανε αλλά δεν άκουγες. Κι ακόμα χειρότερο ο χρόνος που χάσαμε για γκόμενους που γύρισαν. Είναι γραμμένο σε κανόνες της ζωής ότι όταν κάποιος ξαναγυρίζει δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να πάει καλά», πρόσθεσε.