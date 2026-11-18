Oι εννέα παίκτες του GNTM 7 έβαλαν τα δυνατά τους προκειμένου να φωτογραφηθούν στη λίμνη Ναϊάδα του Πάρκου Τρίτση. Ωστόσο δύο από αυτούς δεν τα πήγαν άσχημα όπως είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αλλά λιγότερο καλά από τους υπόλοιπους.

Ο Χρήστος

Ο ένας ήταν ο Χρήστος ο οποίος λόγω του disavantage που πήρε από τον Ακύλλα έπρεπε να ισορροπήσει καθιστός και να φωτογραφηθεί μέσα στο κανό στη Λίμνη, κάτι που τον δυσκόλεψε.

Η Σοφία

Η δεύτερη με τη λιγότερο καλή προσπάθεια ήταν η Σοφία η οποία επίσης δυσκολεύτηκε πάνω στο κανό. Και εκείνη είχε πάρει disavantage από τον Ακύλλα και λιγότερη ώρα να επιλέξει ρούχα απ' ό, τι οι υπόλοιποι.

Ο διαγωνιζόμενος που τελικά αποχώρησε από το σπίτι του GNTM 7 ήταν ο Χρήστος, με την παρουσιάστρια του μεγαλύτερου show της Ελλάδας να αναφέρει πως του έδωσαν πολλές ευκαιρίες που όμως δε τις εκμεταλλεύτηκε.

Δείτε το GNTM 7