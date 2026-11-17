Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 10/11) του GNTM 7, τα μοντέλα ήρθαν αντιμέτωπα με μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς κλήθηκαν να μπουν στον ρόλο ενός γονέα που καλείται να κάνει multitasking. Στη φωτογράφιση πόζαραν παρέα με παιδάκια και σκυλάκια, τα οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, έκλεψαν την παράσταση!

Η φωτογραφία του Ακύλλα Μουρίκη ήταν εκείνη που ξεχώρισε, χαρίζοντάς του για τρίτη φορά την πολυπόθητη ασυλία, αλλά και το έπαθλο των 1.000 ευρώ! Αντίθετα, το συγκεκριμένο concept δεν φάνηκε να ταιριάζει ιδιαίτερα στη Φωτεινή Καραμήτσιου, η οποία παρουσίασε την πιο αδύναμη λήψη και αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό.

Απόψε, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι εννέα καλύτεροι του GNTM 7 επιστρέφουν μπροστά στον φωτογραφικό φακό για μια εντυπωσιακή καμπάνια skincare, σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι!

Αυτή τη φορά, οι διαγωνιζόμενοι φορούν δημιουργίες εμπνευσμένες από τον βικτωριανό ρομαντισμό και καλούνται να ισορροπήσουν πάνω σε ένα κανό, στα νερά της λίμνης Ναϊάδα, στο πάρκο Τρίτση.

Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε ζωντανούς πίνακες ζωγραφικής, με στόχο να αποτυπώσουν μέσα από τις λήψεις τους την κομψότητα, την ηρεμία και τη γαλήνη του τοπίου που τα περιβάλλει, επιστρατεύοντας παράλληλα εντυπωσιακές high fashion πόζες.

Στο πλευρό τους, σε αυτό το ονειρικό concept, βρίσκονται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ πίσω από τον φωτογραφικό φακό βρίσκεται ο Γιώργος Καλφαμανώλης.

Ποιοι θα καταφέρουν να βρουν το κέντρο τους και να γίνουν «ένα» με το υδάτινο τοπίο και ποιοι θα ταράξουν τα ήρεμα νερά της λίμνης; Ο Ακύλλας, πάντως, ως νικητής της προηγούμενης φωτογράφισης, αναλαμβάνει δράση και «ταράζει» τα νερά του διαγωνισμού, μοιράζοντας τα μειονεκτήματα που έχει στη διάθεσή του στους συμπαίκτες του.

Την επόμενη ημέρα, ο Γιάννης Μαυροδόντης μάς ξεναγεί με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο στο σπίτι του GNTM 7! Ποιος διαγωνιζόμενος αισθάνεται ότι η απόδοσή του έχει πέσει και τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της βίλας;

Στο πλατό της αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους, επισημαίνοντας ότι πλέον βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή του διαγωνισμού, στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του επόμενου Greece’s Next Top Model!

Ένα μοντέλο καταφέρνει να παρουσιάσει μια πραγματικά μαγική εικόνα στο πλατό και να κερδίσει την καλύτερη φωτογραφία, ενώ ένα άλλο δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δοκιμασίας και αποχωρεί οριστικά από το GNTM 7.

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:

50.000€ μετρητά

Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ

Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως

Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

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