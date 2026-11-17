Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα να πρέπει να γνωρίζουν ότι δε θα λάβουν απαραίτητα ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό.

Το ύψος του Δώρου εξαρτάται κυρίως από τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αλλά και από το καθεστώς απασχόλησης και τις αποδοχές κάθε εργαζομένου.

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