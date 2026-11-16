Συντάξεις: Ανεβαίνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2030

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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία pexels

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μετά το 2030, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μπορεί να αναπροσαρμοστεί λόγω αύξησης του προσδόκιμου ζωής.
  • Οι 50άρηδες είναι οι πιο πιθανές ομάδες που θα επηρεαστούν από τις αλλαγές αυτές.
  • Η διαδικασία επανεξέτασης των ορίων δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά είναι προβλεπόμενη από την ασφαλιστική νομοθεσία.
  • Τα σημερινά όρια είναι 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια.
  • Η κυβέρνηση δεν προγραμματίζει αλλαγές πριν το τέλος του 2030, όταν θα αξιολογηθούν τα νέα δημογραφικά δεδομένα.

Μια νέα παράμετρος μπαίνει στον σχεδιασμό της συνταξιοδότησης για χιλιάδες εργαζομένους, καθώς η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των ηλικιακών ορίων μετά το 2030. Η συζήτηση αφορά κυρίως όσους υπολογίζουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους από το 2031 και μετά, με τους σημερινούς 50άρηδες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πιθανών επιπτώσεων.

Το ενδεχόμενο δεν αφορά μια οριζόντια αλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά την ενεργοποίηση της διαδικασίας επανεξέτασης που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί βασικό κριτήριο για το εάν θα χρειαστεί να μετακινηθούν προς τα πάνω τα σημερινά όρια, δηλαδή τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και τα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προγραμματίζονται αλλαγές έως το τέλος του 2030. Ωστόσο, το συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τότε θα αξιολογηθούν τα νέα δημογραφικά δεδομένα και οι μακροπρόθεσμες προβολές για το ασφαλιστικό σύστημα.

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