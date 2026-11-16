Μια νέα παράμετρος μπαίνει στον σχεδιασμό της συνταξιοδότησης για χιλιάδες εργαζομένους, καθώς η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των ηλικιακών ορίων μετά το 2030. Η συζήτηση αφορά κυρίως όσους υπολογίζουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους από το 2031 και μετά, με τους σημερινούς 50άρηδες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πιθανών επιπτώσεων.

Το ενδεχόμενο δεν αφορά μια οριζόντια αλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά την ενεργοποίηση της διαδικασίας επανεξέτασης που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί βασικό κριτήριο για το εάν θα χρειαστεί να μετακινηθούν προς τα πάνω τα σημερινά όρια, δηλαδή τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και τα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προγραμματίζονται αλλαγές έως το τέλος του 2030. Ωστόσο, το συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τότε θα αξιολογηθούν τα νέα δημογραφικά δεδομένα και οι μακροπρόθεσμες προβολές για το ασφαλιστικό σύστημα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr