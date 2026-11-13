Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 18:00 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η διακοπή στη λειτουργία του συστήματος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης για την καταβολή της 5ης διμηνιαίας δόσης του 2026 στους δικαιούχους. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr