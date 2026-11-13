Επίδομα Παιδιού: Διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας Α21

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 (βίντεο αρχείου ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού είναι εκτός λειτουργίας από 13 Νοεμβρίου, 18:00.
  • Η διακοπή είναι απαραίτητη για την εκκαθάριση της 5ης διμηνιαίας δόσης του 2026.
  • Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα γίνονται νέες αιτήσεις.

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 18:00 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η διακοπή στη λειτουργία του συστήματος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης για την καταβολή της 5ης διμηνιαίας δόσης του 2026 στους δικαιούχους. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων.

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