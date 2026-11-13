Yellow Flags: Πέντε σημάδια στη σχέση σου, που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Κάποιες συμπεριφορές μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αξίζουν όμως προσοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.26 , 17:24 Νεκρή 13χρονη που είχε εξαφανιστεί: Bρέθηκε δεμένη σε ερειπωμένο κτίριο
13.11.26 , 17:18 Η Lepas συνδυάζει μόδα και αυτοκινητικό σχεδιασμό στο Athens Fashion Week
13.11.26 , 16:58 IQ 160: Η Πηνελόπη μετακομίζει και ο Αργύρης μένει μόνος του
13.11.26 , 16:45 Τα Φαντάσματα: Νέο επεισόδιο με guest star τον Νίκο Μουτσινά!
13.11.26 , 16:30 Απέργης: H απώλεια του πατέρα του, η κούκλα σύζυγος & ο τραγουδιστής γιος
13.11.26 , 16:03 Πειραιάς: Χτυπούσαν με βαριοπούλα κοσμηματοπωλείο - Βίντεο ντοκουμέντο
13.11.26 , 16:00 Yellow Flags: Πέντε σημάδια στη σχέση σου, που δεν πρέπει να αγνοήσεις
13.11.26 , 15:52 Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
13.11.26 , 15:42 Ράντου: Της έκαναν πάρτι- έκπληξη στο θέατρο
13.11.26 , 15:24 Χίθροου: Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο
13.11.26 , 15:22 Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος στο «Σταύρος Νιάρχος» ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου
13.11.26 , 15:16 Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!
13.11.26 , 15:09 «Σύγχυση» σε πολίτες και επιχειρήσεις με το «μπλακ άουτ» της Microsoft
13.11.26 , 14:57 Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
13.11.26 , 14:54 Viral βίντεο από υποψήφια καλλιστείων - Σπρώχνει.. για ένα καλύτερο πλάνο!
Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!
Ζήνα Κουτσελίνη: «Λένε ότι είναι το κορίτσι του Πέτρου Κωστόπουλου»
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»
Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό επεισόδιο ο Βαγγέλης Ιωαννίδης
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Η κατανόηση, η επικοινωνία και η προσπάθεια βελτίωσης δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όταν μιλάμε για σχέσεις, τα red flags είναι τα πρώτα που έρχονται στο μυαλό. Πρόκειται για συμπεριφορές όπως η συναισθηματική πίεση και η έλλειψη σεβασμού, που αποτελούν ξεκάθαρες ενδείξεις μιας προβληματικής κατάστασης. Υπάρχει, όμως, και μια λιγότερο γνωστή κατηγορία, τα yellow flags.

Yellow Flags: Πέντε σημάδια στη σχέση σου, που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Πρόκειται για ενδείξεις ότι ορισμένες συνήθειες ή συμπεριφορές ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στη σχέση, εάν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Θέλεις να κρατήσει η σχέση σου; Ακολούθησε αυτά τα 6 old school tips

Αποφεύγει τις δύσκολες συζητήσεις

Όταν προκύπτει ένα ζήτημα που χρειάζεται συζήτηση, αλλάζει θέμα, αποσύρεται ή προσπαθεί να το προσπεράσει. Η δυσκολία στην επικοινωνία δεν σημαίνει απαραίτητα αδιαφορία, αλλά όταν γίνεται συστηματική μπορεί να εμποδίσει την επίλυση προβλημάτων.

Δεν έχει προσωπική ζωή έξω από τη σχέση

Yellow Flags: Πέντε σημάδια στη σχέση σου, που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Δεν διατηρεί φιλίες, δεν ασχολείται με δικά του ενδιαφέροντα και περιμένει από εσάς να καλύπτετε όλες τις κοινωνικές του ανάγκες. Η συντροφικότητα είναι σημαντική, αλλά μια υγιής σχέση χρειάζεται και χώρο για φιλίες, ασχολίες και ενδιαφέροντα.

Δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα οικονομικά του

Οι παρορμητικές αγορές, η έλλειψη οικονομικού προγραμματισμού και η αποφυγή συζητήσεων για τα χρήματα μπορεί να αποτελέσουν πηγή εντάσεων, ιδιαίτερα όταν το ζευγάρι αρχίζει να κάνει κοινά σχέδια.

Εξαρτάται υπερβολικά από την οικογένειά του

Yellow Flags: Πέντε σημάδια στη σχέση σου, που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Είναι θετικό να διατηρεί κάποιος στενούς δεσμούς με τους γονείς του. Όταν, όμως, χρειάζεται διαρκώς την έγκρισή τους ή τους αφήνει να επηρεάζουν αποφάσεις που αφορούν τη σχέση σας, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα.

Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα λάθη του

Όταν, σε μια διαφωνία, καταλήγει πάντα να φταίει ο άλλος, ενώ ο ίδιος δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη, αξίζει να προβληματιστείτε. Η ανάληψη ευθύνης είναι σημαντικό στοιχείο μιας ώριμης σχέσης.

Πότε χρειάζεται να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή;

Yellow Flags: Πέντε σημάδια στη σχέση σου, που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές και αδυναμίες σε κάθε σχέση. Αυτό που χρειάζεται να παρατηρείτε είναι εάν οι συγκεκριμένες συμπεριφορές επαναλαμβάνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητά σας. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να βοηθήσει να καταλάβετε τι κρύβεται πίσω από αυτές και εάν υπάρχει διάθεση για αλλαγή.

Η αντίδραση του άλλου έχει επίσης σημασία. Η κατανόηση, η επικοινωνία και η προσπάθεια βελτίωσης δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Αντίθετα, η συστηματική απαξίωση των συναισθημάτων σας δεν είναι κάτι που πρέπει να προσπεράσετε. Τα yellow flags δεν είναι απαραίτητα λόγος να τελειώσει μια σχέση, είναι όμως μια ευκαιρία να δείτε πιο καθαρά τι συμβαίνει μέσα σε αυτήν.

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
YELLOW FLAGS
 |
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα Ζώδια Που Περιμένουν Σημάδια Ενδιαφέροντος
Σχεσεις
Τα ζώδια που θέλουν να δουν σημάδια ενδιαφέροντος για να κάνουν το βήμα
Τακτοποιημένο σπίτι
Σχεσεις
Τι σημαίνει όταν θέλεις να έχεις πάντα το σπίτι σου, στην εντέλεια;
Γάμος και Millenials
Σχεσεις
Millennials: Τα 5 στοιχεία που φαίνεται να οδηγούν σε πιο σταθερούς γάμους
Απομάκρυνση από τη σχέση
Σχεσεις
10 ενδείξεις ότι ο σύντροφός σου «αποχωρεί σιωπηλά» από τη σχέση
Κόλπα για βελτίωση της παραγωγικότητας
Σχεσεις
Υιοθετήστε αυτές τις 2 συνήθειες και αυξήστε την παραγωγικότητα σας
Τι Σημαίνει Μεγάλη Διαφορά Ηλικίας Στις Σχέσεις;
Σχεσεις
Τι σημαίνει η μεγάλη διαφορά ηλικίας στις ερωτικές σχέσεις;
Οι φιλίες ξεθωριάζουν όσο μεγαλώνουμε
Σχεσεις
Για ποιο λόγο ξεθωριάζουν οι φιλίες σου, όσο μεγαλώνεις;
Πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις
Σχεσεις
Πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις για να διατηρήσεις τη σχέση σου
Οι ερευνητές ρώτησαν ζευγάρια γιατί δεν κάνουν σεξ
Σχεσεις
Οι ερευνητές ρώτησαν ζευγάρια γιατί δεν κάνουν σεξ - Δείτε τις απαντήσεις
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top