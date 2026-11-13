Η κατανόηση, η επικοινωνία και η προσπάθεια βελτίωσης δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες

Όταν μιλάμε για σχέσεις, τα red flags είναι τα πρώτα που έρχονται στο μυαλό. Πρόκειται για συμπεριφορές όπως η συναισθηματική πίεση και η έλλειψη σεβασμού, που αποτελούν ξεκάθαρες ενδείξεις μιας προβληματικής κατάστασης. Υπάρχει, όμως, και μια λιγότερο γνωστή κατηγορία, τα yellow flags.

Πρόκειται για ενδείξεις ότι ορισμένες συνήθειες ή συμπεριφορές ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στη σχέση, εάν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Αποφεύγει τις δύσκολες συζητήσεις

Όταν προκύπτει ένα ζήτημα που χρειάζεται συζήτηση, αλλάζει θέμα, αποσύρεται ή προσπαθεί να το προσπεράσει. Η δυσκολία στην επικοινωνία δεν σημαίνει απαραίτητα αδιαφορία, αλλά όταν γίνεται συστηματική μπορεί να εμποδίσει την επίλυση προβλημάτων.

Δεν έχει προσωπική ζωή έξω από τη σχέση

Δεν διατηρεί φιλίες, δεν ασχολείται με δικά του ενδιαφέροντα και περιμένει από εσάς να καλύπτετε όλες τις κοινωνικές του ανάγκες. Η συντροφικότητα είναι σημαντική, αλλά μια υγιής σχέση χρειάζεται και χώρο για φιλίες, ασχολίες και ενδιαφέροντα.

Δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα οικονομικά του

Οι παρορμητικές αγορές, η έλλειψη οικονομικού προγραμματισμού και η αποφυγή συζητήσεων για τα χρήματα μπορεί να αποτελέσουν πηγή εντάσεων, ιδιαίτερα όταν το ζευγάρι αρχίζει να κάνει κοινά σχέδια.

Εξαρτάται υπερβολικά από την οικογένειά του

Είναι θετικό να διατηρεί κάποιος στενούς δεσμούς με τους γονείς του. Όταν, όμως, χρειάζεται διαρκώς την έγκρισή τους ή τους αφήνει να επηρεάζουν αποφάσεις που αφορούν τη σχέση σας, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα.

Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα λάθη του

Όταν, σε μια διαφωνία, καταλήγει πάντα να φταίει ο άλλος, ενώ ο ίδιος δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη, αξίζει να προβληματιστείτε. Η ανάληψη ευθύνης είναι σημαντικό στοιχείο μιας ώριμης σχέσης.

Πότε χρειάζεται να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή;

Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές και αδυναμίες σε κάθε σχέση. Αυτό που χρειάζεται να παρατηρείτε είναι εάν οι συγκεκριμένες συμπεριφορές επαναλαμβάνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητά σας. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να βοηθήσει να καταλάβετε τι κρύβεται πίσω από αυτές και εάν υπάρχει διάθεση για αλλαγή.

Η αντίδραση του άλλου έχει επίσης σημασία. Η κατανόηση, η επικοινωνία και η προσπάθεια βελτίωσης δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Αντίθετα, η συστηματική απαξίωση των συναισθημάτων σας δεν είναι κάτι που πρέπει να προσπεράσετε. Τα yellow flags δεν είναι απαραίτητα λόγος να τελειώσει μια σχέση, είναι όμως μια ευκαιρία να δείτε πιο καθαρά τι συμβαίνει μέσα σε αυτήν.

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy