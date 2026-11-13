Κ. Γαρμπή και Δ. Σχοινάς για τη σκηνική συνύπαρξή τους: «Είναι σαν να ξαναερωτευόμαστε» / ERT (αρχείου)

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από την οικογενειακή του ζωή θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Διονύσης Σχοινάς, με αφορμή μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά του. Ο γιος του, Δημήτρης Σχοινάς, είχε τα γενέθλιά του και έγινε 27 ετών.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στον μονάκριβό του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανατρέχοντας σε μια γλυκιά ανάμνηση από τα παιδικά του χρόνια.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, πατέρας και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με τον μικρό τότε Δημήτρη να χαμογελά στον φακό. Μάλιστα, πάνω στο στιγμιότυπο υπάρχει η φράση «Μπαμπά μου, σε λατρεύω!», που κάνει την ανάρτηση ακόμη πιο συγκινητική.

Ο Διονύσης Σχοινάς συνόδευσε τη φωτογραφία με μια όμορφη αφιέρωση, εκφράζοντας την απέραντη αγάπη του για τον γιο του.

«27 χρόνια πριν, η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο… ΕΣΕΝΑ!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης είναι ο μοναχογιός του Διονύση Σχοινά και της Καίτης Γαρμπή, ενός ζευγαριού που έχει δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή.

Ο 27χρονος έχει επιλέξει να ακολουθήσει τα μουσικά μονοπάτια των γονιών του, κάνοντας τα δικά του επαγγελματικά βήματα στον χώρο του τραγουδιού. Άλλωστε, η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς του, με τον ίδιο να έχει μεγαλώσει δίπλα σε δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες.