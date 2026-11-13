Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»

Η τρυφερή ανάρτηση για τα 27α γενέθλια του γιου του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Διονύσης Σχοινάς γιόρτασε τα 27α γενέθλια του γιου του, Δημήτρη, με τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με τον Δημήτρη, συνοδευόμενη από την φράση "Μπαμπά μου, σε λατρεύω!".
  • Ο Διονύσης εξέφρασε την αγάπη του λέγοντας "27 χρόνια πριν, η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο… ΕΣΕΝΑ!!!".
  • Ο Δημήτρης ακολουθεί τα μουσικά βήματα των γονιών του, Διονύση Σχοινά και Καίτης Γαρμπή.
  • Η οικογένεια διατηρεί χαμηλό προφίλ σε σχέση με την προσωπική τους ζωή.

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από την οικογενειακή του ζωή θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Διονύσης Σχοινάς, με αφορμή μια ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά του. Ο γιος του, Δημήτρης Σχοινάς, είχε τα γενέθλιά του και έγινε 27 ετών.

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Ο αγαπημένος τραγουδιστής επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στον μονάκριβό του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανατρέχοντας σε μια γλυκιά ανάμνηση από τα παιδικά του χρόνια.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, πατέρας και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με τον μικρό τότε Δημήτρη να χαμογελά στον φακό. Μάλιστα, πάνω στο στιγμιότυπο υπάρχει η φράση «Μπαμπά μου, σε λατρεύω!», που κάνει την ανάρτηση ακόμη πιο συγκινητική.

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Ο Διονύσης Σχοινάς συνόδευσε τη φωτογραφία με μια όμορφη αφιέρωση, εκφράζοντας την απέραντη αγάπη του για τον γιο του.

«27 χρόνια πριν, η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο… ΕΣΕΝΑ!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»

Ο Δημήτρης είναι ο μοναχογιός του Διονύση Σχοινά και της Καίτης Γαρμπή, ενός ζευγαριού που έχει δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή.

Ο 27χρονος έχει επιλέξει να ακολουθήσει τα μουσικά μονοπάτια των γονιών του, κάνοντας τα δικά του επαγγελματικά βήματα στον χώρο του τραγουδιού. Άλλωστε, η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς του, με τον ίδιο να έχει μεγαλώσει δίπλα σε δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες.

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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
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