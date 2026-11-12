Τον έψαχναν έξι ημέρες σε πυκνό δάσος – Η στιγμή που τον εντοπίζουν ζωντανό

Βίντεο από την απίστευτη διάσωση του 17χρονου στην Αυστραλία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 17χρονος βρέθηκε ζωντανός μετά από 6 ημέρες σε πυκνό δάσος στην Αυστραλία, 180 χλμ. ανατολικά της Μελβούρνης.
  • Εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια κάμπινγκ με φίλο του στην πολιτεία Βικτώρια.
  • Η επιχείρηση εντοπισμού περιλάμβανε αστυνομικούς, σκύλους, δύτες και ελικόπτερα.
  • Ο νεαρός είχε μόνο μερικές γρατζουνιές και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.
  • Η μητέρα του εξέφρασε την ανακούφισή της και χιούμορ σχετικά με την εμπειρία του.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 17χρονου στην Αυστραλία, ο οποίος βρέθηκε ζωντανός έπειτα από έξι ημέρες σε πυκνό δάσος, περίπου 180 χιλιόμετρα ανατολικά της Μελβούρνης. 

Παρά τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο έφηβος κατάφερε να επιβιώσει, έχοντας υποστεί μόνο μερικές γρατζουνιές. 

Βίντεο από τη στιγμή της διάσωσής του που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, κατέγραψε τη συγκινητική αντίδρασή του όταν αντιλήφθηκε ότι οι διασώστες έφτασαν κοντά του. Ο 17χρονος σήκωσε τη γροθιά του και παηγύρισε ανακουφισμένος. 

Τον έψαχναν έξι ημέρες σε πυκνό δάσος – Η στιγμή που τον εντοπίζουν ζωντανό

Στη θέα των διασωστών, ο 17χρονος σηκώνει τη γροθιά του ανακουφισμένος / Φωτογραφία από βίντεο Reuters

Τον έψαχναν έξι ημέρες σε πυκνό δάσος – Η στιγμή που τον εντοπίζουν ζωντανό

Πήγε για κάμπινγκ με τον φίλο του και χάθηκε στο δάσος 

Ο Γουίλιαμ, του οποίου το επώνυμο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή, όταν είχε πάει για κάμπινγκ με έναν φίλο του σε απομονωμένη περιοχή της πολιτείας Βικτώρια. 

Η εξαφάνισή του κινητοποίησε τις Αρχές, οι οποίες οργάνωσαν εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, δύτες και ελικόπτερα. 

Έπειτα από έξι ημέρες αγωνίας, οι διασώστες κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τον 17χρονο και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο με τη βοήθεια βαρούλκου. Μόλις ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, του έδωσαν ένα ντόνατ και ένα μπουκάλι νερό. 

Διάσωση 17χρονου στην Αυστραλία

Η στιγμή που διασώστες απεγκλωβίζουν τον 17χρονο / Φωτογραφία από βίντεο Reuters

Στη συνέχεια, ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλούσε ανησυχία. 

Η μητέρα του, εμφανώς ανακουφισμένη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος της είναι καλά και έχει μόνο μερικές γρατζουνιές. 

«Είναι μια χαρά, όλα φαίνεται να είναι καλά, η υγεία του είναι άριστη», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Όπως εξήγησε, ο Γουίλιαμ παρέμεινε στο ίδιο σημείο, περιμένοντας να φτάσουν οι διασώστες. 

«Απλώς έμεινε σε ένα σημείο και περίμενε να τον διασώσουν. Είμαι απίστευτα ευτυχισμένη που είναι ζωντανός», είπε, μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά της. 

Μάλιστα, με χιούμορ σχολίασε πως «δεν πρόκειται να ξαναβγεί ποτέ από το σπίτι», ενώ η οικογένειά του αστειεύτηκε ότι ο 17χρονος θα μείνει «τιμωρημένος για το υπόλοιπο της ζωής του». 

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