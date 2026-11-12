Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε σήμερα, τερματίζοντας 33 χρόνια θητείας στο «τιμόνι» της εταιρείας της οποίας είναι ο ιδρυτής. Αφορμή οι αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με μια γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ παραιτείται από τη θέση του προέδρου, του διευθυντή και από το διοικητικό συμβούλιο, με άμεση ισχύ.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες θα εκτελεί χρέη προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου και το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει επίσης εσωτερικούς και εξωτερικούς υποψηφίους για να βρει έναν μόνιμο διάδοχο. Παράλληλα, ο Χάρβι Τζόουνς - πρώην διευθύνοντας σύμβουλος της Synopsys και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ορίστηκε ως ο πρώτος στην ιστορία της εταιρείας πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

O Τζένσεν Χουάνγκ παραιτείται εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του, ιδίως λόγω εκείνης με Κινέζα κατάσκοπο / Φωτογραφία αρχείου AP (Markus Schreiber)

Η αποχώρηση Χουάνγκ προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον του κολοσσού κατασκευής τσιπ, την οποία ο ίδιος μετέτρεψε σε μια πανίσχυρη δύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποχώρηση του θα μπορούσε επίσης να έχει ευρύτερες συνέπειες για την πολιτική των ΗΠΑ όσον αφορά τις εξαγωγές τσιπ, δεδομένης της άποψης του Χουάνγκ ότι πρέπει να διατηρηθεί η πρόσβαση στην κινεζική αγορά, καθώς και της στενής του σχέσης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μετοχές της Nvidia κατέγραφαν πτώση άνω του 10% κατά τις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς, επηρεάζοντας αρνητικά το ευρύτερο χρηματιστηριακό κλίμα.

