Τζένσεν Χουάνγκ: Παραιτείται ο CEO της Nvidia μετά τις αποκαλύψεις

Τέλος θητείας για τον ιδρυτή της εταιρείας μετά από 33 χρόνια!

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Markus Schreiber)
Παραιτήθηκε ο CEO της NVIDIA μετά την κατάσκοπο / Bίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτήθηκε μετά από 33 χρόνια λόγω αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις.
  • Η παραίτηση ισχύει άμεσα και η Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου.
  • Ο Χάρβι Τζόουνς ορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Nvidia.
  • Η αποχώρηση Χουάνγκ προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον της Nvidia και τις πολιτικές εξαγωγών τσιπ των ΗΠΑ.
  • Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν πτώση άνω του 10% πριν το άνοιγμα της αγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε σήμερα, τερματίζοντας 33 χρόνια θητείας στο «τιμόνι» της εταιρείας της οποίας είναι ο ιδρυτής. Αφορμή οι αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με μια γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. 

Τζένσεν Χουάνγκ: Αποκαλύψεις και για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ παραιτείται από τη θέση του προέδρου, του διευθυντή και από το διοικητικό συμβούλιο, με άμεση ισχύ. 

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες θα εκτελεί χρέη προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου και το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει επίσης εσωτερικούς και εξωτερικούς υποψηφίους για να βρει έναν μόνιμο διάδοχο. Παράλληλα, ο Χάρβι Τζόουνς - πρώην διευθύνοντας σύμβουλος της Synopsys και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ορίστηκε ως ο πρώτος στην ιστορία της εταιρείας πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τζένσεν Χουάνγκ: Παραιτείται ο CEO της Nvidia μετά τις αποκαλύψεις

O Τζένσεν Χουάνγκ παραιτείται εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του, ιδίως λόγω εκείνης με Κινέζα κατάσκοπο / Φωτογραφία αρχείου AP (Markus Schreiber)

Η αποχώρηση Χουάνγκ προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον του κολοσσού κατασκευής τσιπ, την οποία ο ίδιος μετέτρεψε σε μια πανίσχυρη δύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποχώρηση του θα μπορούσε επίσης να έχει ευρύτερες συνέπειες για την πολιτική των ΗΠΑ όσον αφορά τις εξαγωγές τσιπ, δεδομένης της άποψης του Χουάνγκ  ότι πρέπει να διατηρηθεί η πρόσβαση στην κινεζική αγορά, καθώς και της στενής του σχέσης  με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μετοχές της Nvidia κατέγραφαν πτώση άνω του 10% κατά τις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς, επηρεάζοντας αρνητικά το ευρύτερο χρηματιστηριακό κλίμα.
 

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