Με νευρικό κλονισμό Επιθεωρήτρια Εργασίας: Καβγάδισε με τη Κωνσταντοπούλου

Λιποθύμησε μετά από φραστικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Στο νοσοκομείο προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας μετά από επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που προκλήθηκε από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη διερεύνηση καταγγελίας πρώην εργαζομένης της Κωνσταντοπούλου για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
  • Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την υπόθεση σοβαρή και τόνισε ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
  • Η επιθεωρήτρια νοσηλεύεται με νευρικό κλονισμό και η ακρόαση της υπόθεσης αναβλήθηκε ξανά.
  • Η εργαζόμενη που κατήγγειλε τις παραβάσεις παραμένει απροστάτευτη, με τον υπουργό να ελπίζει σε παρέμβαση των εισαγγελικών Αρχών.

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που φέρεται να ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο X, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διερεύνηση καταγγελίας πρώην εργαζομένης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, σχετικά με πιθανές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, υποστηρίζοντας ότι όσα προκύπτουν από το ιστορικό της ξεπερνούν κάθε όριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιθεωρήτρια νοσηλεύεται με νευρικό κλονισμό.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

 

«Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant κατά την εξέταση της καταγγελίας της εργαζομένης της κ. Καρακίτσου για διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την κυρία Πρόεδρο. Η υπόθεση αυτή, που σε πολλούς κακώς προκαλεί τον γέλωτα, είναι πλέον τραγική. ´Έψαξα λίγο το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης και έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία.

Οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης έγιναν στις 12/2/26 και 13/2/26. Η πρώτη συζήτηση προσδιορίστηκε για τις 24/2/26 και με αίτημα της κυρίας Προέδρου αναβλήθηκε για τις 23/4. Τότε υποβλήθηκε από την κυρία Πρόεδρο αίτηση εξαίρεσης του κ. Χαρμαντά του επιθεωρητού που θα εξέταζε την καταγγελία. Το αίτημα απερρίφθη και μετά υπέβαλε μήνυση στον επιθεωρητή οπότε ματαιώθηκε η εξέταση και αυτός πήγε στο τμήμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή άλλαξε τον επιθεωρητή και η νέα ακρόαση ορίστηκε για τις 17/6/26. Τότε η κυρία Πρόεδρος κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης της επιθεωρήτριας- προϊσταμένης και η ακρόαση εκ νέου ματαιώθηκε.

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις εξαίρεσης και ορίσθηκε νέα ημερομηνία ακρόασης για τις 2/9/26. Στις 2/9 ήρθε η κυρία Πρόεδρος και κατήγγειλε το μη νόμιμο της διαδικασίας, υποβάλλοντας νέο αίτημα αναβολής. Η ακρόαση προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 8/10 για να απαντήσει η υπηρεσία επί των όσων καταγγέλθηκαν. Στις 8/10 ζήτησε η κυρία Πρόεδρος νέα αναβολή και η ακρόαση προσδιορίστηκε για σήμερα 12/11. Σημειώστε ότι σήμερα της κατέθεσε και μήνυση όπως και στον προηγούμενο. Μετά τον νευρικό κλονισμό που υπέστη η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής μετά τις καταγγελίες της κυρίας Πρόεδρου, ότι έχει πάρει χρήματα από μένα και ότι είναι μέλος της εγκληματικής μας συμμορίας με τον @pavlmarin και άλλους η ακρόαση προφανώς εκ νέου ματαιώθηκε. Από ότι μαθαίνω πλέον κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση αυτή φοβούμενοι άπαντες ή ότι θα καταλήξουν στο τμήμα ή στο νοσοκομείο με βλάβη στην υγεία τους.

Όσο όλα αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν, μία εργαζόμενη που ζητάει να της καταβληθούν τα δεδουλευμένα της και να εφαρμοστεί ο νόμος παραμένει απροστάτευτη από ένα Κράτος που τελικά καταφέρνει η κυρία Πρόεδρος με το bullying και τους εκφοβισμούς της να το εμποδίζει από το να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει εργαζόμενους από εργοδότες σαν και αυτήν.

Ελπίζω οι εισαγγελικές Αρχές να παρέμβουν και να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος. Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της επιθεώρησης εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του που μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία».

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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ
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