Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας άρχισε σήμερα η δίκη της 26χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών. Η διαδικασία ξεκίνησε με την εξέταση ενστάσεων που υπέβαλαν οι δικηγόροι, ενώ η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η 26χρονη πέρασε την είσοδο των δικαστηρίων λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί. Σύμφωνα με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star και την Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, εμφανίστηκε μαυροντυμένη και φορούσε έναν λευκό σταυρό στον λαιμό.

Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, η πρόεδρος του δικαστηρίου υπέβαλε το σύνηθες ερώτημα προς την κατηγορούμενη για τη στάση της απέναντι στις αποδιδόμενες πράξεις. Η 26χρονη απάντησε ότι «δε δέχεται τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται». Προς το παρόν δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το τι εννοεί με αυτό κι αναμένεται να το εξηγήσουν οι δικηγόροι της με το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας.

Η πρώτη φάση της συνεδρίασης αφιερώθηκε στις ενστάσεις που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων. Μετά την εξέτασή τους, το δικαστήριο προχώρησε στην ουσιαστική έναρξη της διαδικασίας. Η εκδίκαση γίνεται στην Πάτρα, στην πόλη όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Πρώτη μάρτυρας η κουμπάρα της 26χρονης

Πρώτη μάρτυρας που εξετάστηκε ήταν η κουμπάρα της κατηγορούμενης. Πρόκειται για πρόσωπο που συνδέεται άμεσα με μία από τις κρίσιμες στιγμές της υπόθεσης, καθώς, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, έχασε από τα χέρια της 26χρονης μητέρας το βρέφος της, το μικρό της κοριτσάκι.

Η μάρτυρας ανέβηκε στο βήμα και απάντησε στις ερωτήσεις του προέδρου. Στην κατάθεσή της περιέγραψε τα γεγονότα της 3ης Φεβρουαρίου 2021, ημερομηνία που περιλαμβάνεται στον πυρήνα της δικαστικής διερεύνησης.

Η συνέχεια της δίκης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν τόσο η γραμμή υπεράσπισης της 26χρονης όσο και τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η κατηγορία.

