Πάμε Θέατρο; «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάι για 6η χρονιά

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Studio Μαυρομιχάλη

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«Να σου πω μια ιστορία» στο Studio Μαυρομιχάλη
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Υπάρχουν παραστάσεις που τελειώνουν όταν ανάβουν τα φώτα της αίθουσας. Υπάρχουν κι εκείνες που συνεχίζεις να τις σκέφτεσαι στον δρόμο της επιστροφής. Συζητάς τις ιστορίες τους, επιστρέφεις σε μια φράση που άκουσες και, σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να αναζητάς μέσα τους κομμάτια του εαυτού σου.

Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκει το «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάι, που παρουσιάζεται για έκτη χρονιά στο Studio Μαυρομιχάλη, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη Πλειώνη.

Πάμε Θέατρο; «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάι για 6η χρονιά

Μετά από πέντε σεζόν, 280 παραστάσεις και 33.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα, η θεατρική μεταφορά του πασίγνωστου βιβλίου επιστρέφει για έναν περιορισμένο κύκλο παραστάσεων, προσκαλώντας το κοινό σε μια συνάντηση με τις ιστορίες του Αργεντινού συγγραφέα.

Ένας θεραπευτής που απαντά με ιστορίες

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ντέμιαν, ένας νέος που επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. Η προσωπική του αναζήτηση τον οδηγεί στον «Χοντρό», έναν εκκεντρικό θεραπευτή με έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης.

Πάμε Θέατρο; «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάι για 6η χρονιά

Σε κάθε συνάντησή τους, μια απορία, μια δυσκολία ή μια αγωνία γίνεται αφορμή για μια αφήγηση. Ο θεραπευτής αντλεί ιστορίες από τη λαϊκή προφορική παράδοση και τη μυθολογία ή τις δημιουργεί με τη φαντασία του. Μέσα από αυτές, καλεί τον Ντέμιαν να παρατηρήσει τη ζωή του από μια διαφορετική οπτική.

Πάμε Θέατρο; «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάι για 6η χρονιά

Και κάπου εκεί, η αναζήτηση του ήρωα συναντά τη δική μας. Καθώς ακούμε, αναγνωρίζουμε σκέψεις, φόβους και ερωτήματα που μπορεί να μας έχουν απασχολήσει, ακόμη κι αν δεν τα έχουμε εκφράσει ποτέ με τις ίδιες λέξεις.

Λιτότητα, χιούμορ και υπέροχη μουσική

Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Πλειώνη δίνει χώρο στην αφήγηση, αξιοποιώντας απλά σκηνικά μέσα, φαντασία και ευρηματικότητα. Οι ιστορίες αποκτούν κίνηση και θεατρική ζωή, ενώ οι εναλλαγές των ηθοποιών κρατούν ζωντανό τον ρυθμό.

Το χιούμορ προσφέρει ανάσες και δημιουργεί οικειότητα, επιτρέποντας στα ερωτήματα του έργου να φτάσουν στον θεατή αβίαστα. Παράλληλα, η επαφή των ηθοποιών με την πλατεία εντάσσει το κοινό στη δράση και κάνει την εμπειρία πιο άμεση.

Ξεχωριστή θέση έχει η υπέροχη μουσική του Νάσσου Σωπύλη, που συνδέει τις ιστορίες και ενισχύει τη συναισθηματική τους ατμόσφαιρα. Μαζί με τις ερμηνείες και τη λιτή σκηνική προσέγγιση, συμβάλλει σε μια παράσταση με ζωντάνια, τρυφερότητα και στιγμές συγκίνησης.

Οι ιστορίες συνεχίζονται και μετά την έξοδο

Αυτό που μένει περισσότερο είναι η διάθεση να συνεχίσεις τη συζήτηση. Ποια ιστορία σε άγγιξε; Σε ποιον ήρωα αναγνώρισες κάτι δικό σου; Γιατί μια φράση επέμεινε στη σκέψη σου;

Το «Να σου πω μια ιστορία» αφήνει χώρο για αυτές τις προσωπικές συνδέσεις. Φεύγοντας, επιστρέφεις νοερά σε όσα παρακολούθησες, τα συνδέεις με εμπειρίες σου και ανακαλύπτεις διαφορετικές αναγνώσεις τους.

Είναι μια παράσταση που την παίρνεις μαζί σου — και συνεχίζεις να την ανακαλύπτεις μέσα από τη συζήτηση.

Οι συντελεστές της παράστασης
- Διασκευή / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πλειώνης
- Σκηνικά / Κοστούμια: Μαντώ Ψυχουντάκη
- Μουσική: Νάσσος Σωπύλης
- Κινησιολογία: Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου
- Ψυχολόγος / Δραματουργός: Μαρία Μπρανίδου
- Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Δημητρακοπούλου
Παίζουν: Μαρία Γκιώνη, Μαλαματένια Γκότση, Δημήτρης Πλειώνης και Δημοσθένης Φίλιππας.

Παραστάσεις: Σάββατο και Κυριακή
Θέατρο: Studio Μαυρομιχάλη
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 134, Νεάπολη Εξαρχείων, Αθήνα

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