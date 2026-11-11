O Billy Idol έρχεται στο Release Athens, στις 6 Ιουλίου 2027

Ο θρύλος της punk rock σκηνής σε μία μεγάλη συναυλία στο Markopoulo Complex

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O Billy Idol έρχεται στο Release Athens
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Το Release Athens 2027 υποδέχεται τον Billy Idol, την Τρίτη 6 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex. Ένας αληθινός σούπερ σταρ του rock’n’roll, με μια πορεία που εκτείνεται σε σχεδόν πέντε δεκαετίες, αμέτρητες επιτυχίες και μια προσωπικότητα που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στη μουσική ιστορία, έρχεται στην Αθήνα για ένα μεγάλο show, αντάξιο της διαδρομής του.

O Billy Idol έρχεται στο Release Athens, στις 6 Ιουλίου 2027

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Για σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο Billy Idol αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης μουσικής. Από το 1977 έως το 1981, ως επιβλητικός frontman των Generation X, κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο πρώτο κύμα του βρετανικού punk.

Το 1982 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του, έχοντας στο πλευρό του τον κιθαρίστα Steve Stevens. Μαζί διαμόρφωσαν έναν ήχο που συνδύαζε την ωμή ενέργεια του punk με την ατίθαση και ακαταμάχητη γοητεία του rock’n’roll, δημιουργώντας μια σειρά από τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, όπως τα “Dancing With Myself”, “White Wedding”, “Rebel Yell”, “Eyes Without A Face”, “Flesh For Fantasy”, “Cradle of Love”, “Hot In The City”, αλλά και μερικές διασκευές σε κομμάτια που τα έκανε πραγματικά «δικά του», όπως τα “Mony Mony” και “To Be A Lover”. Η χαρακτηριστική του εμφάνιση και η εκρηκτική σκηνική του παρουσία, σε συνδυασμό με τα video clips του στο MTV, συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξή του σε ένα από τα πλέον εμβληματικά πρόσωπα της δεκαετίας του ’80.

Με σταθερή παρουσία στη σκηνή όλα αυτά τα χρόνια, ο Idol επέστρεψε και στη δισκογραφία το 2025 με το Dream Into It, το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με νέο υλικό μετά από 11 χρόνια, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και μουσικό Τύπο. Το 2026 ακολούθησε το Billy Idol Should Be Dead, το ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και την πολυτάραχη πορεία του.

Στις 14 Νοεμβρίου 2026, ο Billy Idol πρόκειται να ενταχθεί, μαζί με τον Steve Stevens, στο Rock & Roll Hall of Fame, σε μια ακόμη κορυφαία στιγμή της μακράς πορείας του. Μια τιμητική διάκριση που επισφραγίζει την τεράστια επίδρασή του στη μουσική των τελευταίων δεκαετιών και προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό σταθμό σε μια καριέρα που συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία. Τον Ιούλιο του 2027, η Αθήνα θα έχει την ευκαιρία να υποδεχτεί από κοντά έναν από τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας του rock’n’roll.

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Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000
Online: releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

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Το Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχτεί  μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει  ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τ.μ., επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Παράλληλα, η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στον χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας τα πρώτα acts με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον. 

Ο χώρος διαθέτει επίσης εξαιρετικά μεγάλο parking, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων,  ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και κοντινών σταθμών Μετρό, από και προς τους οποίους θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, διευκολύνουν την πρόσβαση από διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

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