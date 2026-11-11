Αντι-NAVTEX της Κύπρου για το Abeille Marengo και το καλώδιο

«Οι έρευνες έχουν άδεια από τη Λευκωσία»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.26 , 14:19 Ένας Κορεάτης τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου και γίνεται viral!
11.11.26 , 14:16 Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
11.11.26 , 14:15 PEUGEOT: Δωρεάν καύσιμα έως έναν χρόνο
11.11.26 , 14:01 Στο Παίδων 13 μαθητές από εισπνοή χημικών σε πισίνα σχολείου
11.11.26 , 14:00 Η σημασία της διατήρησης της μυϊκής μάζας στο αδυνάτισμα
11.11.26 , 13:56 Ζήνα Κουτσελίνη: Η άγνωστη ιστορία του Άδωνι Γεωργιάδη με παιδί με αυτισμό
11.11.26 , 13:50 Πρωταθλητής κολύμβησης φέρνει στο Cash or Trash ενα απρόσμενο αντικείμενο
11.11.26 , 13:46 Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες
11.11.26 , 13:43 Στο σπίτι του Μαζωνάκη η αδελφή του, Βάσω - Αδειάζουν τη βίλα
11.11.26 , 13:32 LiLALO: 25 χρόνια συνεπούς δημιουργίας, με το βλέμμα στο αύριο
11.11.26 , 13:19 Συγκινεί παιδική έκθεση: «Θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης»
11.11.26 , 13:17 Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
11.11.26 , 13:06 Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλές για βόμβες σε 300 σχολεία
11.11.26 , 13:05 Φωτεινή GNTM 7: Μίλησε για την αποχώρησή της και χόρεψε Salsa
11.11.26 , 12:48 Γιορτή Αγίου Μηνά: Ο προστάτης των γεωργών και των ανύπανδρων γυναικών
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Στο Παίδων 13 μαθητές από εισπνοή χημικών σε πισίνα σχολείου
Διονύσης Παπανδρέου: Η απάντηση για τον Ανδρέα και το κρυφό απωθημένο
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Σεργουλόπουλος: Η αποκάλυψη για τη Γιουλάκη που μας άφησε άφωνους
Στο σπίτι του Μαζωνάκη η αδελφή του, Βάσω - Αδειάζουν τη βίλα
«Είναι εύκολο και δύσκολο να συνεργάζεσαι με την πρώην σύντροφό σου»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/11/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με έκδοση αντι-NAVTEX απαντά η Κύπρος σήμερα (11/11) στην Τουρκία για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», για την ηλεκτρική διασύνδεσή της με την Ελλάδα.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX εκδόθηκε στις 06:00 το πρωί με αριθμό 352/26. Με αυτήν, η Λευκωσία απαντά στις τουρκικές κινήσεις και δηλώνει ότι οι δραστηριότητες του «Abeille Marengo» εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως διευκρινίζεται, οι έρευνες του πλοίου καλύπτονται από την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η Αθήνα εξέδωσε αντί-NAVTEX

Η κυπριακή πλευρά επισημαίνει ακόμη ότι οι συγκεκριμένες εργασίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί μέσω της ναυτιλιακής προειδοποίησης NW 345/26, που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει εκδοθεί κατόπιν συντονισμού με τις κυπριακές αρχές.

Η θέση Λευκωσίας και Αθήνας για την τουρκική NAVTEX

Στην ίδια ανακοίνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία τονίζει ότι ο μόνος εξουσιοδοτημένος σταθμός για έκδοση αναγγελιών NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της είναι το JRCC Larnaca/Cyprus Radio/5BA. Η αντι-NAVTEX της Κύπρου θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 20 Μαρτίου 2027.

Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση της Ελλάδας. Η Αθήνα εξέδωσε την αντι-NAVTEX1441/26 στις 11 Νοεμβρίου από τον σταθμό Ηρακλείου, απορρίπτοντας την τουρκική αναγγελία. Η ελληνική πλευρά χαρακτήρισε την τουρκική NAVTEX «άκυρη και ανίσχυρη», σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των περιοχών όπου θα γίνουν οι έρευνες βρίσκεται εντός ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι οι σχετικές δραστηριότητες γίνονται με ελληνικές άδειες.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX

Με τις δύο αντι-NAVTEX, Αθήνα και Λευκωσία προβάλλουν κοινή γραμμή απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις. Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές διαμηνύουν ότι οι έρευνες για το Great Sea Interconnector εξελίσσονται με βάση τις δικές τους αδειοδοτήσεις και δεν αναγνωρίζουν στην Τουρκία αρμοδιότητα έγκρισης των εργασιών στις περιοχές που θεωρούν ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
NAVTEX
 |
ΚΑΛΩΔΙΟ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζήνα Κουτσελίνη: Η ιστορία με Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτικη
Ζήνα Κουτσελίνη: Η άγνωστη ιστορία του Άδωνι Γεωργιάδη με παιδί με αυτισμό
Αντι-NAVTEX Αθήνας για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου
Πολιτικη
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η Αθήνα εξέδωσε αντί-NAVTEX
Πηγές ΥΠΕΞ: Άνευ Σημασίας Η Τουρκική NAVTEX
Πολιτικη
Πηγές ΥΠΕΞ: «Άνευ σημασίας η τουρκική NAVTEX για το Abeille Marengo»
Abeille Marengo
Πολιτικη
Παράνομη NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για το Abeille Marengo!
Τα ερωτήματα για το καλώδιο
Πολιτικη
Καλώδιο: Το Abeille Marengo απέπλευσε, τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν
Απέπλευσε το Abeille Marengo από το Ηράκλειο
Πολιτικη
Γαλλικό ερευνητικό: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Γιατί δεν έφυγε νωρίτερα
Κεραμέως
Πολιτικη
Κεραμέως: Ανοίγει σήμερα νέο πρόγραμμα για 27.000 θέσεις εργασίας
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτικη
Μητσοτάκης: H γεωγραφία δεν αλλάζει - Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα
Νίκος Δένδιας Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος
Πολιτικη
Δένδιας: Η Ελλάδα στο Διάστημα - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top