Αντι-NAVTEX της Κύπρου για το Abeille Marengo και το καλώδιο

Με έκδοση αντι-NAVTEX απαντά η Κύπρος σήμερα (11/11) στην Τουρκία για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», για την ηλεκτρική διασύνδεσή της με την Ελλάδα.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX εκδόθηκε στις 06:00 το πρωί με αριθμό 352/26. Με αυτήν, η Λευκωσία απαντά στις τουρκικές κινήσεις και δηλώνει ότι οι δραστηριότητες του «Abeille Marengo» εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως διευκρινίζεται, οι έρευνες του πλοίου καλύπτονται από την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κυπριακή πλευρά επισημαίνει ακόμη ότι οι συγκεκριμένες εργασίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί μέσω της ναυτιλιακής προειδοποίησης NW 345/26, που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει εκδοθεί κατόπιν συντονισμού με τις κυπριακές αρχές.

Η θέση Λευκωσίας και Αθήνας για την τουρκική NAVTEX

Στην ίδια ανακοίνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία τονίζει ότι ο μόνος εξουσιοδοτημένος σταθμός για έκδοση αναγγελιών NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της είναι το JRCC Larnaca/Cyprus Radio/5BA. Η αντι-NAVTEX της Κύπρου θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 20 Μαρτίου 2027.

Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση της Ελλάδας. Η Αθήνα εξέδωσε την αντι-NAVTEX1441/26 στις 11 Νοεμβρίου από τον σταθμό Ηρακλείου, απορρίπτοντας την τουρκική αναγγελία. Η ελληνική πλευρά χαρακτήρισε την τουρκική NAVTEX «άκυρη και ανίσχυρη», σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των περιοχών όπου θα γίνουν οι έρευνες βρίσκεται εντός ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι οι σχετικές δραστηριότητες γίνονται με ελληνικές άδειες.

Με τις δύο αντι-NAVTEX, Αθήνα και Λευκωσία προβάλλουν κοινή γραμμή απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις. Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές διαμηνύουν ότι οι έρευνες για το Great Sea Interconnector εξελίσσονται με βάση τις δικές τους αδειοδοτήσεις και δεν αναγνωρίζουν στην Τουρκία αρμοδιότητα έγκρισης των εργασιών στις περιοχές που θεωρούν ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.



