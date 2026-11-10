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Η εξομολόγηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη για την Εύα/ βίντεο από Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γιορτάζει σήμερα τα 13α γενέθλια της κόρης του, Εύας.
  • Ανάρτησε συγκινητικό βίντεο στα social media, θυμίζοντας στιγμές από την παιδική της ηλικία.
  • Στη λεζάντα, εξέφρασε την αγάπη του λέγοντας ότι η Εύα θα χωράει πάντα στην αγκαλιά του.
  • Ο ηθοποιός έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη του και συχνά αναφέρεται σε αυτή με γλυκά λόγια.
  • Μπαμπάς και κόρη περνούν χρόνο μαζί, κάνοντας δραστηριότητες όπως ψάρεμα και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

Mία πολύ ιδιαίτερη μέρα είναι η σημερινή για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη καθώς στις 10 Νοεμβρίου πριν 13 χρόνια γεννήθηκε η μοναχοκόρη του, Εύα.

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Ο ηθοποιός της ευχήθηκε και δημόσια αναρτώντας ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media στο οποίο η κορούλα του είναι μικρή και χωράει μέσα στην αγκαλιά του.

 

 

«Πέρασαν λίγα χρόνια ήσουν μια σταλίτσα και χωράγες στην αγκαλιά μου. Στο ορκίζομαι όμως ότι θα χωράς ΠΑΝΤΑ !!!!!Χρόνια πολλά ΖΩΗ ΜΟΥ» έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα της φωτογραφίας. 

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό Βάσω Λασκαράκη και σε συνεντεύξεις του συχνά αναφέρεται με πολύ γλυκά λόγια για εκείνη.

Γιάννης Τσιμιτσέλης/ φωτογραφία από NDP

Γιάννης Τσιμιτσέλης/ φωτογραφία από NDP

Μπαμπάς και κόρη μάλιστα κάνουν πολλά πράγματα μαζί

«Έχει έρθει μαζί μου για ψάρεμα. Έχει ψαρέψει κιόλας, της αρέσει πολύ. Έχει δει και τη φετινή παράσταση. Στο θέατρο την έπαιρνα από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς  έβλεπε παραστάσεις και ήταν και στο καμαρίνι συνέχεια. Δε μου έχει πει ποτέ και δεν το έχουμε συζητήσει αλήθεια ποτέ για το ποια είναι η πιο αγαπημένη της δουλειά μου, αλλά συνήθως περνάει καλά και ευχάριστα στις κωμωδίες», είχε πει ο  ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα.
 

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