Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» έδωσαν το «παρών» συντελεστές και γνωστοί καλεσμένοι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
Τα επώνυμα ζευγάρια σε show στο ΟΑΚΑ - Εμφανίσεις που ξύπνησαν μνήμες
Ανάμεσά τους, ο Αλέξης Παππάς, ο Χάρης Ρώμας, η Σοφία Βογιατζάκη, η Νόνη Δούνια, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Άννη Θεοχάρη, Θάνος Λέκκας, καθώς και αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz, όπου παρευρέθηκαν στο θέατρο ΦΙΛΙΠ για να παρακολουθήσουν την ανατρεπτική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου.
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι και αρκετά ευδιάθετοι.
Ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου, οι οποίοι βρίσκονται σε σχέση από το 2024 βρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα και φωτογραφήθηκαν με φίλους και συναφέλφους τους.
Το «παρών» έδωσε και η Βάσω Λασκαράκη με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί.
Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον Απρίλιο του 2019 στην Κρήτη, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε το 2018.
Τη θεατρική παράσταση παρακολούθησαν και άλλα λαμπερά ονόματα της ελληνικής showbiz, σε μία όμορφη βραδιά με ξεκαρδιστικές ερμηνείες.