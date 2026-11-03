Ερωτευμένα ζευγάρια στο θέατρο: Οι λαμπερές εμφανίσεις

Τσιμιτσέλης-Γερονικολού, Λασκαράκη-Σουλτάτος και Σβήγκος-Καλογεροπούλου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz πάνε θέατρο / Φωτογραφίες: NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο θέατρο ΦΙΛΙΠ.
  • Σημαντικοί καλεσμένοι περιλάμβαναν τους Αλέξη Παππά, Χάρη Ρώμα, Σοφία Βογιατζάκη και Γεράσιμο Ανδρεάτο.
  • Ζευγάρια της showbiz όπως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού και η Βάσω Λασκαράκη με τον Λευτέρη Σουλτάτο παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.
  • Η παράσταση είναι μια ανατρεπτική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου με πολλές κωμικές ερμηνείες.
  • Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος παντρεύτηκαν το 2019 και είναι μαζί από το 2018.

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» έδωσαν το «παρών» συντελεστές και γνωστοί καλεσμένοι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Τα επώνυμα ζευγάρια σε show στο ΟΑΚΑ - Εμφανίσεις που ξύπνησαν μνήμες

Ανάμεσά τους, ο Αλέξης Παππάς, ο Χάρης Ρώμας, η Σοφία Βογιατζάκη, η Νόνη Δούνια, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Άννη Θεοχάρη, Θάνος Λέκκας, καθώς και αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz, όπου παρευρέθηκαν στο θέατρο ΦΙΛΙΠ για να παρακολουθήσουν την ανατρεπτική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι και αρκετά ευδιάθετοι.

Η Κατερίνα Γερονικολού με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη / Φωτογραφία: NDP

Η Κατερίνα Γερονικολού με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη / Φωτογραφία: NDP

Κατερίνα Γερονικολού και Γιάννης Τσιμιτσέλης / Φωτογραφία: NDP

Κατερίνα Γερονικολού και Γιάννης Τσιμιτσέλης / Φωτογραφία: NDP

Ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου, οι οποίοι βρίσκονται σε σχέση από το 2024 βρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα και φωτογραφήθηκαν με φίλους και συναφέλφους τους.

Ο Σταύρος Σβήγκος μαζί με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Σταύρος Σβήγκος μαζί με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Το «παρών» έδωσε και η Βάσω Λασκαράκη με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί.

Η Βάσω Λασκαράκη με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο / Φωτογραφία: NDP

Η Βάσω Λασκαράκη με τον σύζυγό της Λευτέρη Σουλτάτο / Φωτογραφία: NDP

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον Απρίλιο του 2019 στην Κρήτη, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε το 2018.

Βάσω Λασκαράκη και Λευτέρης Σουλτάτος / Φωτογραφία: NDP

Βάσω Λασκαράκη και Λευτέρης Σουλτάτος / Φωτογραφία: NDP

Τη θεατρική παράσταση παρακολούθησαν και άλλα λαμπερά ονόματα της ελληνικής showbiz, σε μία όμορφη βραδιά με ξεκαρδιστικές ερμηνείες.

Ο Χάρης Ρώμας με τον Αργύρη Αγγέλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Χάρης Ρώμας με τον Αργύρη Αγγέλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Γεράσιμος Ανδρεάδης / Φωτογραφία: NDP

Ο Γεράσιμος Ανδρεάδης / Φωτογραφία: NDP

H Άννη Θεοχάρη και ο Θάνος Λέκκας / Φωτογραφία: NDP

H Άννη Θεοχάρη και ο Θάνος Λέκκας / Φωτογραφία: NDP

Η Σοφία Βογιατζάκη με τον Γιώργο Κιμούλη / Φωτογραφία: NDP

Η Σοφία Βογιατζάκη με τον Γιώργο Κιμούλη / Φωτογραφία: NDP

Η Νίκη Παλληκαράκη / Φωτογραφία: NDP

Η Νίκη Παλληκαράκη / Φωτογραφία: NDP

Η Πηγή Δεβετζή μαζί με τον Αλέξη Παππά / Φωτογραφία: NDP

Η Πηγή Δεβετζή μαζί με τον Αλέξη Παππά / Φωτογραφία: NDP

Η Νόνη Δούνια / Φωτογραφία: NDP

Η Νόνη Δούνια / Φωτογραφία: NDP

Η Σοφία Πανάγου με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη και τον Σόλωνα Τσούνη / Φωτογραφία: NDP

Η Σοφία Πανάγου με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη και τον Σόλωνα Τσούνη / Φωτογραφία: NDP

Η Αγγελική Λάμπρη, η Φωτεινή Μπαξεβάνη και ο Αργύρης Αγγέλου επί σκηνής / Φωτογραφία: NDP

Η Αγγελική Λάμπρη, η Φωτεινή Μπαξεβάνη και ο Αργύρης Αγγέλου επί σκηνής / Φωτογραφία: NDP
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